Bayer: "Tsunoda performansını sürdürürse Red Bull için değerlendirilecek"

RB CEO'su Peter Bayer'e göre, Tsunoda, istikrarlı bir şekilde yüksek performans gösterirse Red Bull terfisi için hâlâ bir seçenek olarak görülüyor.

Haziran ayında RB, Tsunoda'nın 2025 yılına kadar takımda kalacağını açıklamıştı ancak Sergio Perez'in düşük performansı nedeniyle koltuğu tehlike altındayken Tsunoda bu koltuk için pek fazla değerlendirilmemişti.

Red Bull organizasyonu hem Sergio Perez'i hem de Daniel Ricciardo'yu öngörülebilir gelecekte kendi takımlarında tutmayı planlarken, özellikle Perez'in kötü formunu düzeltememesi durumunda gelecek yılın kadroları odak noktası olacak.

Bayer, Tsunoda'nın istikrarlı bir şekilde yüksek performans göstermesi halinde Red Bull için bir seçenek olacağını söyledi.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Bayer, "Helmut Marko kendisi söyledi, Almancada ‘Bir çiçekle yaz gelmez.’ diye bir söz vardır."

"Bunun anlamı şu: Yuki bu seviyede istikrarlı bir şekilde yarışmaya devam ederse Red Bull Racing'de bir koltuk için değerlendirilecek.”

"Nihayetinde bizim görevimiz ve hissedarlar tarafından bize verilen görev tam olarak bu ve eğer bu, çok güçlü bir Daniel'ın yanında bir sezona daha ihtiyacı olduğu anlamına geliyorsa, bu da bir seçenek olabilir.”

"Tamam, artık onun hazır olduğuna inanıyoruz demek de bir seçenek olabilir. O zaman Liam Lawson ile konuşacağız. Acelemiz olduğunu düşünenlere rağmen acelemiz yok çünkü elimizde tüm seçenekler var." dedi.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team talks with Peter Bayer, CEO of Visa Cash App RB after his crash during qualifying

Photo by: Red Bull Content Pool