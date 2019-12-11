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Formula 1 / Son dakika

Provera: “Hamilton’ın gelişi Ferrari’de büyük bir değişiklik yaratmaz”

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Provera: “Hamilton’ın gelişi Ferrari’de büyük bir değişiklik yaratmaz”
11 Ara 2019 07:00

Pirelli CEO'su Marco Tronchetti Provera'ya göre, Lewis Hamilton’ın Ferrari’ye gelişi İtalyan takımda büyük bir değişikliğe yol açmayacak.

Söylentilere göre Ferrari, 2021 Formula 1 sezonu için altı kez dünya şampiyonası Lewis Hamilton’la ilgileniyor ve hatta tarafların iki kez görüşme gerçekleştirdiği bile söyleniyor.

Bununla birlikte Ferrari’de zaten Charles Leclerc ve Sebastian Vettel gibi iki önemli isim bulunuyor.

İtalyan RAI’ye konuşan Pirelli CEO’su Tronchetti Provera, tam da bundan ötürü Ferrari için değişen bir şey olmayacağını söyledi.

“Lewis nereye giderse gitsin, harika bir pilot olarak iyi performans gösterecek.”

“Vettel ve Leclerc’in iki büyük sürücü olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden çok büyük bir değişiklik olacağını söylemek mümkün değil.”

“Sonuç olarak Ferrari pek çok yarışta çok güçlü sürücülere sahip olduğunu gösterdi.”

Provera, son olarak Valencia’daki Formula 1 ve MotoGP araç takası yapacak olan Hamilton ve Valentino Rossi'yi dikkatli olmaya çağırdı.

“Ekstrem sahneler olmamasını umuyoruz. İki fenomen, iki büyük sürücü, ama umarım çok fazla zorlamazlar. Bugün sahip oldukları ruh her zamankiyle aynıysa, o zaman bunu görme riski var. ”

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