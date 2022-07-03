Protestocular, kırmızı bayrak periyodunda piste girdiler!

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Yerel polis, göstericilerin bu hafta sonu karışıklık yaratmayı planladıklarına dair güvenilir istihbaratlara sahip olduklarını bu haftanın başında açıklamıştı.

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Northamptonshire polisi tarafından yayınlanan bir açıklamada, Baş Müfettiş Tom Thompson, protestocuları güvenlik gerekçesiyle pisti işgal etmemeye çağırmıştı.

Thompson, "Bir grup protestocunun karışıklık çıkartmayı ve muhtemelen yarış gününde pisti işgal etmeyi planladığına dair güvenilir bir istihbarat aldık."

"Her şeyden önce, doğrudan bu insan grubuna hitap etmek istiyorum ve size, kendinizi, sürücüleri ve ayrıca çok sayıda polisi, gönüllüyü ve halkı riske atmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

"Yarış esnasında piste çıkmak son derece tehlikelidir - bu pervasız planı sürdürmeniz, insanları tehlikeye attığınız anlamına geliyor."

"Protestoda bulunmak elbette bu ülkenin temel haklarından biridir ve pistte barışçıl bir protesto düzenlemenize yardımcı olmak için sizinle konuşmaktan memnuniyet duyarız, sadece insanları tehlikeye atan bir durum yaratmamanızı rica ediyoruz." demişti.

Ancak bu açıklama pek işe yaramadı ve protestocular, ilk virajdaki büyük kaza nedeniyle kırmızı bayrakların çıkmasının ardından piste daldılar. Pistin farklı bölgelerinde yere oturan protestocular, görevliler tarafından pisten çıkarıldılar.

Kazanın ardından ilk virajda kalan ve sonrasında pite dönmeye çalışan pilotlardan Esteban Ocon, Yuki Tsunoda gibi isimler; bu protestoculara fazlasıyla yaklaştılar.

FIA da konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kırmızı bayrakların ardından, birkaç kişinin piste girmeye çalıştığını doğruluyoruz. Bu insanlar, pistten hemen alındılar ve yerel otoriteler, olayla ilgileniyorlar."

Bu, Silverstone'daki ilk protesto değil. 2020'de, Extinction Rebellion çevre grubundan dört protestocu, İngiltere GP'si başlamadan önce piste yasadışı bir şekilde girdikten ve bir pankart açtıktan sonra tutuklandı.

2021 Hollanda GP'de de yine Extinction Rebellion grubu, protesto düzenlemeye çalışmıştı. Aktivistler, pistte bisikletleriyle turlayarak "Formula 0" yarışı gerçekleştirmeyi planlıyordu.