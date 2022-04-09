Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün

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Bottas, Avustralya GP'ye kadar katıldığı 103 sıralama turlarının tamamında üçüncü bölüme kalmış ve bu alanda en uzun rekorlardan birisini yakalamıştı.

Bottas, bu serinin çok büyük bir kısmını Mercedes'te yakalamıştı fakat bu yıl, orta grup takımlarından Alfa Romeo'ya katıldı ve burada çıktığı iki yarışta da yine ilk ona girdi. Fakat Alfa Romeo pilotu, bugün gerçekleştirilen Avustralya GP sıralama turlarında ancak 12. olabildi.

Seansın ardından hayal kırıklığını gizlemeyen Bottas, tempo yakalamakta zorlandığını ve FIA'nın DRS bölgelerinden birini kaldırmaya yönelik kararıyla, daha küçük bir arka kanat kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Bottas, "İkinci bölümde iki iyi tur attım. Hem birinci hem de ikinci turum gayet iyiydi. Fakat maalesef son bölüme kalmak için yeterince hızlı değildi. Sadece son birkaç ondalık eksikti."

"Bu biraz şaşırtıcıydı çünkü bugün gerçekten Q3'te olmamız gerektiğini düşündüm... Şu anda tek olası sebep DRS bölgesini değiştirmelerinin ardından aracımda daha küçük bir arka kanada geçmemiz."

"Bu yüzden özellikle yarış için daha iyi olan fakat sıralama turları için pek iyi olmayan bu tercihle küçük bir bedel ödedim. Üçüncü antrenmandaki turlarım ve konumum göz önüne alındığında, bence şu an bulunduğum yer problem değil." dedi.

Ancak Bottas, DRS bölgesinin kaldırılmasının Alfa Romeo üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını söyledi.

"Benim için iyiydi, bununla ilgili bir problemim yoktu. Araçta dalgalanma ile ilgili büyük sorunlar yaşamıyorduk. Yani değişen pek bir şey olmadı. Bu karar belki arka kanadı değişmemize yol açmış olabilir ama bu tercihin yarın için doğru olduğunu düşünüyorum. Yine bugün için öyle değildi."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Fin pilot modern dönemde en çok üçüncü bölüme kalan pilot olsa da, Alain Prost'un 109 yarış boyunca sıralama turlarında ilk ona girdiği sayıyı yakalayamadı ve bundan ötürü hayal kırıklığı yaşıyor.

Bu alanda rekor, 137 yarış boyunca ilk ona göre Ayrton Senna'nın elinde.

Bottas, ilk iki yarışın ardından her hafta sonu ilk 10'da yer almayı hedeflediğini kabul ediyor.

Fin pilot, "Evet, hedef elbette sürekli Q3'e girmek olmalı. Haliyle bu sonuç biraz hayal kırıklığı yaratıyor, ama sorun değil çünkü aracın bulunduğu yer burası."

"103 yarışlık Q3 rekorum sona erdi, belki bu gece bunu kutlarım!"

"Bu rekoru, ilk ona girme konusunda Prost'u geçeceğim Montreal'e taşımayı umuyorum. Fakat sorun değil, her şey yolunda." dedi.

Bottas, ilk 10'un dışına düşmesinin şu anda orta grubun ne kadar rekabetçi olduğunu gösterdiğini ve herhangi bir hatanın bedelinin çok ağır olacağını belirtti.

"Orta grup o kadar yakın ki kesinlikle ayarlarla ya da sürüşle ilgili bir şeyler kaçırırsanız bunun bedelini hemen ödersiniz. Fakat yarın heyecan verici ve güzel bir savaş olacak."

"Karşıma fırsatlar çıkacağına eminim ve bunları değerlendirmem gerekiyor. Umarım temiz bir yarış çıkarır ve puan kazanırız."

Bottas ayrıca, 3. antrenman ve sıralama turları arasında takımın tedbir amaçlı vites kutusunu değiştirdiğini söyledi.