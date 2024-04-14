Prost'tan uyarı: "Hamilton'ı Ferrari'de zor bir dönem bekliyor"

2013'ten beri Mercedes ile yarışan Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Formula 1'in en başarılı takımı olan Ferrari'ye geçecek.

Sports Illustrated'a konuk olan Alain Prost, Hamilton'ın Ferrari'ye geçiş süreci hakkında özel açıklamalarda bulundu.

Dört kez F1 dünya şampiyonu ve eski Ferrari pilotu Prost şöyle dedi: "Ferrari eğer şampiyonluk için yeniden savaşmaya başlarsa ve bunu özellikle Lewis ile birlikte yaparsa bu büyük bir haber olacak."

"O zaman sosyal medya kesinlikle büyük yankı uyandıracak."

"Lewis'in kararını anlayabiliyorum çünkü Mercedes gibi bir takımla iki yıldır yarış kazanamıyor ve yeniden öne geçmek için çaba gösteriyor. Yaşını da hesap ederek 'Tamam, neden farklı bir şey denemiyoruz?' diye düşündü."

Alain Prost Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yani Red Bull'a gitme ihtimali var mıydı emin değilim ama Max'le beraber bunun olmayacağı kesindi. Yani bu mümkün değildi. Öyleyse 2026'daki yönetmelik değişikliklerini de hesap ederek Ferrari’ye gidebilirdi.”

"O zamana kadar önünde bir yılı olacaktı ve 2025'te takıma adapte olabilecekti."

"Fakat 2026'dandan sonra 42 yaşında olacak, belki de 43... Yani farklı bir hikâye göreceğiz. Eğer yarışmayı bırakmak istemiyorsanız bunu anlayabilirim. Asıl soru, bu iyi bir hamle mi? İyi bir seçim olacak mı? Ferrari için de aynı soru geçerli.”

"Bu, spor için iyi bir hamle çünkü herkes seyredecek.”

“Şu anda bu konuyla ilgili bir fikriniz olabilir fakat bugün sahip olabileceğiniz fikir ya da algı gelecek yıl aynı noktada değişecek çünkü bir sene daha yaşlanacak ve Ferrari'de motivasyonunu geri kazanıp kazanamayacağı sorusu ortaya çıkacak."

"Bunu yapması mümkün çünkü kısa bir süre için, belki sadece bir yıl için -eğer Ferrari de iyi gidiyorsa- motivasyonunu geri kazanabilir."

"Diğer yandan Charles ile olan ilişkisi ve Ferrari'nin ortamı de önemli olacak. Çünkü şu anda bir İngiliz bir takımla çalışıyor. (merkezi İngiltere’de demek istiyor). Mercedes'te çok uzun bir dönem geçirdi ve şimdi bir İtalyan ekibe katılacak.”

"Orada farklı bir baskı ve düşünce tarzı olacak İtalyan basınının baskısı altında yarışacak.”

“Bence bu o kadar kolay olmayacak."