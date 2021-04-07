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Formula 1 / Son dakika

Prost: "İnsanlar Formula 1 kariyerimi küçümsüyor"

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Formula 1’deki en iyi isimler konuşulurken herkesin kişisel fikri farklı olsa da, Alain Prost, kendi kariyerinin küçümsendiğini düşünüyor.

Prost: "İnsanlar Formula 1 kariyerimi küçümsüyor"

Dört kez dünya şampiyonu ve 51 yarış galibi Prost, hiç şüphesiz Formula 1’de yarışmış en iyi yeteneklerden bir tanesi.

Ancak bazıları, sporun efsane isimlerini sayarken Prost'un adını anmıyor ve Fransız sürücünün elde ettiği başarılı küçümsüyor.

Prost da benzer görüşü paylaşıyor.

Le Figaro’ya konuşan Prost, ‘’Bana, 40 yıldır en iyi sürücünün kim olduğunu soruyorlar!"

"Bu soruya hiç cevap vermedim çünkü belki de Fangio’nun aracını sürseydim onun kadar iyi olabilirdim. O kendi jenerasyonunun en iyisiydi, ben Ayrton Senna’ylaydım. Michael Schumacher veya Lewis Hamilton da zamanlarının en iyileri.’’

‘’Ancak küçümsendiğim şüphesiz bir gerçek.’’ dedi.

Prost, kariyeri boyunca takım arkadaşlarına karşı oldukça yardımseverdi, onlar kadar iyi pazarlanamadığını düşünüyor.

Prost ve Senna’nın rekabeti, tüm zamanların en çekişmeli Formula 1 rekabeti olarak tarih kitaplarına bile yazıldı.

Prost, sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Sık sık bunun neden olduğunu merak ederim. Ben birçok dünya şampiyonluğu olan tek sürücüydüm ve elimden geldiğince takım arkadaşımı destekledim.’’

‘’Ayrton Senna’yla durum buydu. Onun McLaren’la anlaşmasını neredeyse ben istedim. Hiçbir zaman birinci sürücü olarak bir kontratım yoktu. Belki de bu benim aleyhime olmuştur. Ayrton’la olan rekabet bir sorun muydu? Bunu bilmek zor.’’

‘’En sonunda, bence ben normal biriydim. Ancak, normal olmak çok beğenilmiyor.’’

‘’Kendime sık sık şunu söylerim: ben Saint-Chamond’dan, Loire’daki küçük bir kasabadan geldim, ailemin hiç parası yoktu. Her şeyi kendi başıma yaptım. Bir menajerim yoktu, kontratlarımı kendim yaptım. Yamuk burunlu ve kıvırcık saçlıydım. Ancak dört dünya şampiyonluğu ve 51 galibiyet aldım.’’

‘’Bazı zamanlarda, herkesin birinciliği alabileceği araçlarda yarıştım. Ancak diğer zamanlarda, hayatımın en iyi yarışını çıkarıp, dördüncü oldum. Bunu kimse görmedi.’’

‘’Ben de yedi şampiyonluk kazanabilirdim. Bazen şansımız yaver gitmedi, hile yapan takımlar oldu, puan sistemi değiştirildi. Ancak hiçbir pişmanlığım yok. Bir şampiyonluğum daha olsa hayatımda ne değişirdi?’’

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Bu Haber Hakkında

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Editör Betim Aker

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