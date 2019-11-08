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Formula 1 / Son dakika

Prost: “Yeni kurallarda iki olumlu yön var”

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Prost: “Yeni kurallarda iki olumlu yön var”
8 Kas 2019 10:35

Alain Prost’a göre yeni 2021 kurallarında iki önemli yön var.

Geçtiğimiz hafta FIA 2021 kurallarını sundu ve şampiyonanın yeni finansal modelini açıkladı.

Renault’nun yöneticisi Alain Prost, bunun doğru yönde bir adım olduğuna inanıyor.

Prost, “Pistte daha fazla mücadele olacak. Çünkü bir pilotun arkasındayken oluşan yere basma gücü kaybından kurtulacağız ve sürücülerin birbirlerini yakından takip etmelerine izin vereceğiz. Ancak motor sporlarındaki her şey kontrol edilemez. Çünkü insanlar o kadar yaratıcıdır ki, araçlar zaman içerisinde tekrar değişeceklerdir.”

“İkinci olumlu nokta bütçe sınırı ve buradan ilerlemeliyiz.” dedi.

Prost, Ferrari pilotlarının durumu hakkındaki ise, “Formula 1'in tarihi her zaman döngüsel oldu. Şimdi düzenlemeler daha katı hale geldi, bu yüzden daha az sürpriz var. Sporda büyük takımlar baskın ve her birinin bir şekilde kendi lideri var, bu nedenle her zaman aynı isimler kazanıyor.”

“Ayrton Senna, Nigel Mansell, Keke Rosberg ile yarıştığımda bir numaralı pilot yoktu. Şimdi farklı bir trend var. Mesela Michael Schumacher'ın takım arkadaşı takımın lideri olamazdı. Onun önüne geçme hakkına bile sahip değildi. Gelecek yıl Ferrari'nin Vettel ve Leclerc arasındaki çatışmalardan kaçınması zor olacak. Tek çıkış yolu, onlara kendi aralarında savaşma fırsatı vermek. Bir sürücünün problemi varsa ve takım arkadaşı birkaç yarış kazanmışsa, yaklaşımınızı nasıl ayarlayacağınızı düşünmeniz gereken bir an gelecektir.” şeklinde cevap verdi.

Prost son olarak 25 yarışlık takvime de değindi.

Prost, “Bunun bir şekilde sürücülerin çalışmalarını etkileyeceğini sanmıyorum. Biz geçmişte her hafta testler yapardık. Tabii ki, şimdi daha fazla seyahat olacak.”

“Takvim 25 yarıştan oluşacaksa mekanikerler ve takımın geri kalanı zor anlar yaşayacak. Ancak bu, spora daha fazla gelir getirecek, böylece takımlar daha fazla para alacak.”

"Spor çok yorucu olursa, insanları, özellikle de gençleri cezbetmeyi bırakma riski de var. Buna ek olarak, böyle bir program için ikinci bir mekaniker ekibi oluşturmak ve bunun için de para harcamak gerekiyor.” dedi.

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