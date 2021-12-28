Prost: "Yarış güvenlik aracı arkasında bitmeliydi"

Abu Dhabi Grand Prix'sinin yankıları, yarışın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen devam ediyor. Yarışın son bölümünde piste giren güvenlik aracı arkasında alınan kararlar epey tartışma konusu oldu.

Masi, sadece Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında isimlerin turlarını geri almasına izin verdi ve eğer kurallarda yazılanı yapsaydı, yarış bir sonraki tur başlamalıydı. Ancak böyle bir karar alındığında takdirde, bitime sadece bir tur kaldığı için, yarış güvenlik aracı ardında bitecekti.

Dört kez dünya şampiyonu Alain Prost, bunun ilginç bir karar olduğunu kabul ediyor ama aynı zamanda Max Verstappen'in bu yıl çok şanssız olduğuna dikkat çekiyor.

Prost, "Gösteri için iyi olabilir ancak güvenlik aracı kuralıyla ilgili karar belki de doğru değildi. Bence sınırdaydı. Takımlara tam olarak ne söylediklerini duymak ve bilmek çok zor ama kesinlikle biraz garipti."

"Mercedes kızgın ama bu normal bir şey çünkü onlar baskındı ve kesinlikle daha hızlıydılar. Bu açıkça ortadaydı. Demeye çalıştıklarını anlayabiliyorum."

"Normalde böyle bir durumda, tur yiyen tüm araçların turlarını geri alması gerekiyor, bu yüzden de yarışı neredeyse güvenlik aracı arkasında bitirmemiz gerekiyordu."

"Tüm unsurlara sahip olmadığım için %100 bir yargıya varmak istemiyorum ancak yaşadıkları hayal kırıklığı anlaşılabilir."

"Öte yandan, bazen de biraz şansa ihtiyacınız vardır. Max'in bu yıl çok şanslı olduğunu sanmıyorum, sonunda şans biraz yüzüne güldü."

"Gerçek hayatta da böyledir, eğer şans sizden yanaysa o zaman onu değerlendirmeniz gerekir." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B at the start Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images