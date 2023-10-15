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Formula 1 / Katar GP Haberler

Prost, Verstappen’in durumunu iyi görmüyor: ”Sabırsız çocuktan eser yok”

Alain Prost, Max Verstappen'in kendi şampiyonluk sayısına yaklaşması hakkında konuştu.

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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Dört şampiyonluğu bulunan Prost, Hollandalı pilotun önümüzdeki yıllarda durdurulamaz hale geleceğini düşünüyor. 

Geçtiğimiz hafta sonu Katar Grand Prix’inin Sprint yarışında üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanan Verstappen, adını şimdiden Formula 1 tarihine yazdırmayı başardı.

Üçüncü şampiyonluğunu kazanması ile birlikte Verstappen adını Sir Jackie Stewart, ‘kayınpederi’ Nelson Piquet ve efsane pilot Ayrton Senna gibi pilotların arasına yazdırdı. Eğer Verstappen bir şampiyonluk daha kazanırsa Red Bull ile şampiyonluklar yaşamış Sebastian Vettel ve Alain Prost gibi isimlerle aynı sayıda şampiyonluğa sahip olacak. 

Prost:”Sabırsız çocuk Max, 2021’den sonra kayıplara karıştı”

Verstappen’in Formula 1’de geçirdiği dokuz sezonda elde ettiği başarılardan övgüyle bahseden Prost, L’Equipe isimli gazete için yazdığı köşe yazısında Verstappen’le ilgili düşüncelerini şöyle aktardı: “Üçüncü şampiyonluğu kazanmak başlı başına müthiş.”  

“Şampiyonlukları üst üste kazanmak ise çok daha müthiş. Çünkü bunu sadece birkaç efsane pilot başardı.” 

“Ama bence Max Verstappen’i böylesine büyük ve güçlü bir pilot yapan şey şu, asla tökezlememesi ve her zaman daha fazlasını istemesinden ötürü geliştirdiği olağanüstü pilotluk yeteneği.”  

“Büyük bir pilot olduğundan hiç şüphe yok. Ancak onu daha da güçlü kılan şey arabası ve takımıyla bir bütün olmayı öğrenmiş olması.”  

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, makes a pit stop

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, makes a pit stop

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Max her gün mükemmelliğe ulaşmak için çabalayan bir pilot. Max’in Cuma sabahı antrenman seansında bir pilotun sürüşünden dolayı sinirlendiğini, şikayetçi olduğunu görebilirsiniz. Bu sinir, önceleri hataya meyilli, sabırsızlığından dolayı kaza yapan çocuğun siniri gibi değil.”

Max’in 2021’deki Lewis Hamilton ile giriştiği mücadeleden sonra bu sinirli çocuk kaybolup gitti. Tartışmalı Abu Dhabi meselesine hiç girmeyeceğim. Ancak Red Bull takımının ve Max’in bütün yıl boyunca Lewis Hamilton’a karşı verdiği mücadele üzerine konuşulmaya değer.” 

 

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