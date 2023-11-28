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Prost: "Verstappen ve Red Bull'un başarısını takdir etmeliyiz"

Formula 1'in şampiyonlarından birisi olan Alain Prost, Max Verstappen'in bu yıl sergilediği performansın "övgüye değer" olduğunu düşünüyor.

Editör Ezel Tan
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Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Sezon başında Verstappen'in F1'deki galibiyet sayısı 35'ti ancak dokuz ay sonra Hollandalı pilotun artık 54 Grand Prix galibiyeti bulunuyor.

Bu da Verstappen'in bu yıl aldığı zaferler sayesinde tüm zamanların en çok kazanan üç pilotundan birisi olduğu anlamına geliyor.

Verstappen bu yıl ilk olarak Ayrton Senna'yı (41), sonra Alain Prost'u (51) ve Abu Dabi GP zaferiyle Sebastian Vettel'i (53) geride bıraktı.

Üstelik Verstappen son 17 yarışın 16'sını kazandı ve hem bir sezonda en çok zafer hem de arka arkaya en çok zafer rekorlarını kırdı.

Sky Sports F1'e konuşan Alain Prost, Red Bull ve Verstappen dominasyonunu şöyle yorumladı: "Sezona bir taraftar gözüyle bakıyorum; birçok kişi sezonun iyi geçmediğini çünkü tek bir takım ve tek bir pilotun baskın olduğunu söyledi."

"Ancak, bir takım bu kadar başarılı olduğunda genellikle durum böyle olur. Onları sadece tebrik etmeniz gerekir."

"Diğerleri bu seviyeye ulaşmak istiyorsa, daha iyi bir iş çıkarmaları gerekiyor."

"Ayrıca Max hâlâ çok genç ve kariyerinin başından beri sahip olduğu odak seviyesi muhteşem."

"Bu çok özel bir şey."

Henüz 26 yaşında olan Verstappen'in 2028 sonuna kadar Red Bull ile kontratı var.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, does celebratory donuts on the grid

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, does celebratory donuts on the grid

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Ezel Tan
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