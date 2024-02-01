Prost: "Verstappen'i diğer sürücülerden 'farklı' olduğu için seviyorum"
Alain Prost, Max Verstappen'e ve Hollandalı pilotun Formula 1 kurallarına karşı gelme isteğine duyduğu hayranlığı dile getirdi.
Verstappen, Formula 1'de alınan kararlar söz konusu olduğunda fikirlerini ifade etmekten asla çekinmiyor ve bu da Prost'un özellikle etkilendiği bir özellik.
Formula 1'de şampiyonluk ipini dört kez göğüsleyen Prost, Motor Sport Magazine'e verdiği bir röportajda, Verstappen'le ilgili kendisini en çok etkileyen şeyin Hollandalı pilotun "diğerlerinden farklı olması" olduğunu söyledi.
Prost, "Kendi açımdan onun gibi bir sürücü görmek çok güzel."
"Sprint yarışlarını sevmemesine yönelik söylediklerinden de memnun kaldım. En azından ne düşündüğünü söylüyor ve politik oyunlardan korkmuyor. Bu hoşuma gitti."
"Onu çok seviyorum çünkü düşünme ve konuşma biçimi biraz farklı." dedi.
Prost aynı zamanda, Verstappen'ın sadece zafer için odaklanmış kararlı tavrının, gereklilik olmasa bile, onu özellikle güçlü bir rakip yaptığını söyledi.
Bu, Verstappen'ın F1'deki iki sezonluk üstünlüğünden sonra bir nevi kara komedyen gibi algılanmasına rağmen, daha fazla hayranın bu özelliğini takdir etmesi gerektiği bir gerçek.
"Las Vegas'ta bile sadece yarışa ve kazanmaya odaklıydı. İnsanlar onu sevsin ya da sevmesin, en azından aynı yaklaşımı benimsemek zorunda olmadığınızı kabul etmelisiniz.”
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Alain Prost
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