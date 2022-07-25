Prost: "Takımların Fransa GP'ye ihtiyacı yok"

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Formula 1, gelecek yılki takvimden bazı yarışları çıkarmayı planlıyor ve takvimden çıkacağı konuşulan ülkelerin başında Fransa geliyor.

Paul Ricard, son yıllarda Formula 1'e ev sahipliği yapsa da, yarış sürücüler arasında pek popüler değil ve aynı zamanda organizatörler o kadar da çok para ödemiyorlar.

Hal böyle olunca yarışın takvimde kalması için çok faza sebep yokmuş gibi görünüyor.

Perşembe günü bazı pilotlar ve takım patronları, yarışın takvimde kalması gerektiğini söylese de, Alain Prost'a göre işin arka planı daha farklı.

Prost, "Bu konuda kurnazlığa gerek yok. Söylenen ve yazılan şeylerin pek bir gerçeği yok."

"Maalesef takımların Fransa Grand Prix'sine ihtiyacı yok. Neden yok? Çünkü çok daha fazla para getiren başka yarışlar var ve bu para takımlar arasında paylaşılıyor."

"Spa, Hockenheim ve belki Fransa'nın içinde bulunduğu üç veya dört yarışın önümüzdeki yıllarda dönüşümlü olarak Formula 1'e ev sahipliği yapacağı konuşuluyor. Bu hiç yoktan iyidir."

"Fakat az önce de söylediğim gibi söylenenlerin ve yazılan şeylerin pek fazla gerçeği yok." dedi.