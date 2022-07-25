Prost: "Takımların Fransa GP'ye ihtiyacı yok"
Dört kez dünya şampiyonu Alain Prost'a göre yeterince para getirmeyen Fransa GP'ye Formula 1 takımlarının ihtiyacı yok
Formula 1, gelecek yılki takvimden bazı yarışları çıkarmayı planlıyor ve takvimden çıkacağı konuşulan ülkelerin başında Fransa geliyor.
Paul Ricard, son yıllarda Formula 1'e ev sahipliği yapsa da, yarış sürücüler arasında pek popüler değil ve aynı zamanda organizatörler o kadar da çok para ödemiyorlar.
Hal böyle olunca yarışın takvimde kalması için çok faza sebep yokmuş gibi görünüyor.
Perşembe günü bazı pilotlar ve takım patronları, yarışın takvimde kalması gerektiğini söylese de, Alain Prost'a göre işin arka planı daha farklı.
Prost, "Bu konuda kurnazlığa gerek yok. Söylenen ve yazılan şeylerin pek bir gerçeği yok."
"Maalesef takımların Fransa Grand Prix'sine ihtiyacı yok. Neden yok? Çünkü çok daha fazla para getiren başka yarışlar var ve bu para takımlar arasında paylaşılıyor."
"Spa, Hockenheim ve belki Fransa'nın içinde bulunduğu üç veya dört yarışın önümüzdeki yıllarda dönüşümlü olarak Formula 1'e ev sahipliği yapacağı konuşuluyor. Bu hiç yoktan iyidir."
"Fakat az önce de söylediğim gibi söylenenlerin ve yazılan şeylerin pek fazla gerçeği yok." dedi.
Marko: "Perez, Russell'la mücadelesinde uyanık değildi"
Tsunoda: "Ocon'a verilen beş saniyelik ceza yeterli değil"
Son Haberler
Steiner, Rich Energy'nin bir sponsorluğu daha iptal etmesine şaşırmıyor
Haas takım patronu Gunther Steiner, Rich Energy'nin Britanya Superbike şampiyonasındaki macerasının son bulmasının kendisini şaşırtmadığını söylüyor.
Capito: "Sargeant'ın durumu baş ağrıtıcı bir şey"
Williams takım patronu Jost Capito, genç sürücüleri Logan Sargeant'ın şampiyonluk savaşına dahil olmasının "baş ağrıtıcı bir durum" olduğunu söylüyor, nitekim kendisine farklı bir rol bulmaları gerekebilir.
Alonso: "Normal geçen tüm hafta sonlarında ilk altı ya da yediye girebilirim"
Alpine pilotu Fernando Alonso, altıncı sırada tamamladığı Fransa Grand Prix'sinin ardından tüm hafta sonlarında ilk altı ya da yediye girebilecek tempoya sahip olduğunu fakat şans faktörünün büyük rol oynadığını söyledi.
Stroll: "Vettel'le savaşırken son virajda patinaja kaldım"
Aston Martin pilotu Lance Stroll, Sebastian Vettel ile Fransa GP'nin son turunda verdiği savaşta bilerek fren yaptığı önerisini reddetti.