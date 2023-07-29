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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Prost sessizliğini bozdu: "Laurent Rossi, beceriksizliğini kibriyle örten biri"

Formula 1 efsanesi Alain Prost, zamanında birlikte çalıştığı eski Alpine CEO'su Laurent Rossi'yi sert sözlerle eleştirdi.

Altay Gök
Ekleyen:
Alain Prost

2017 sezonunda özel danışman olarak Renault bünyesine katılan Prost, 2022 sezonunun başında aniden takımdan ayrılmıştı.

Ayrılığından kısa süre sonra sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Prost, kendi isteğiyle ayrılmadığını, Rossi'nin hiçbir gerekçe göstermeden görevine son verdiğini duyurmuştu.

Prost ve Marcin Budkowski gibi isimleri takımdan göndererek kendine Otmar Szafnauer liderliğinde yeni bir yapılanma kuran Rossi, hayal kırıklığıyla dolu 1.5 senenin ardından görevden alındı.

Alpine'de değişiklik furyası Rossi ile sınırlı kalmadı, sadece bir hafta sonra Szafnauer ve uzun süredir takımda yer alan Alan Permane de takımdan ayrıldılar.

Tüm olup bitenlerin ardından sessizliğini bozan Prost, hem takımı, hem de Rossi'yi tabiri caizse topa tuttu.

Fransız gazetesi L'Equipe'e konuşan Prost, "Alpine'i seviyorum, kendilerini bugün bu durumda görmek beni gerçekten üzüyor. Daha iyisini hak ediyorlar."

"Ben sadece neyin yanlış gittiğini anlamak için tarihe bakmak gerektiğine inanıyorum."

"Son 30 yıldır büyük başarı elde eden takımlara bakarsanız, bir şampiyon sürücü etrafında inşa edilmiş, üç ya da dört kişilik basit bir yapı görürsünüz."

"Renault'nun başarılı olduğu zamanlara bakarsanız, hızlı karar alma felsefesini uygulayan bir yönetim, tam destek alan Flavio Briatore ve efsanevi bir pilot olarak Fernando Alonso'yu görürsünüz."

"Oysa ki Renault'da geçirdiğim yıllar boyunca, Boulogne-Billancourt'taki genel merkezin koridorlarında kaç kez F1'in basit bir spor olduğunu ve masa başından da yönetilebileceğini duydum bilmiyorum."

"Luca de Meo'nun bir hafta önce yollarını ayırdığı son CEO Laurent Rossi, bu yaklaşımın ne kadar hatalı olduğunu gözler önüne serdi."

"Laurent Rossi, Dunning-Kruger etkisinin en iyi örneğidir; beceriksizliğini kibri ve çalışanlarına karşı insanlıktan yoksunluğu ile aşabileceğini düşünen aciz bir lider."

"18 ay boyunca Alpine'in patronluğunu yapan bu adam en başından beri her şeyi anladığını sanıyordu ama tamamen yanılıyordu.

"Onun yönetimi, 2016'dan bu yana ilmek ilmek örülen tüm yapılanmayı yerle bir etti." dedi.

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