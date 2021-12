Prost: "Senna, emekli olmamı hiç istemiyordu"

Senna ve Prost arasındaki şampiyonluk mücadeleleri, sonsuza kadar Formula 1'in gördüğü en büyük ve en yoğun rekabetlerden birisi olarak hatırlanacak. Fakat Prost, emeklilik kararı aldığında Senna'nın bundan hoşlanmadığını söylüyor.

1993 Avustralya GP, Prost'un Formula 1'deki son yarışıydı ancak masanın üzerinde McLaren'dan 1994 sezonu için aldığı bir teklif vardı. O dönem McLaren, Peugeot motoruna geçiyordu ve teklif açıktı.

Prost'a göre Senna, aralarındaki rekabete o kadar bağlıydı ki, kendisinden bu teklifi kabul etmesini istedi.

2016 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg'in YouTube kanalına konuşan Prost şunları söyledi: "Ayrton, aramızdaki mücadeleye %110'unu koyacak düzeyde bağlıydı."

“En büyük motivasyonu, neredeyse tamamen beni yenmek üzerineydi, oysa ben ben öyle değildim."

"Bu nedenle 1993'te emekli olduktan sonra Senna bir daha eskisi gibi olmadı. Aramızdaki rekabetin oluşturduğu kalkan gitmişti ve artık kırılgan görünüyordu."

“1994 yılında, motor tedarikçisi olarak Peugeot'ya geçen Mclaren'dan teklif aldım."

"1993 Sezonunun son yarışından iki gün sonra Senna, bu teklifi kabul etmem için bana yalvarıp, 'Alain, Formula 1'de kalmalısın. Beni diğer sürücüler arasında hiç kimse senin gibi motive etmiyor’ dedi. Gerçekten sansasyonel bir durumdu."

Prost ve Senna 1989 ile 1989 sezonlarında McLaren'da takım arkadaşıydı. McLaren, her iki senede de şampiyon olurken, Senna 1988'de, Prost ise 1989'da şampiyon oldu.

Kariyeri boyunca insanlar tarafından "kötü" adam görüldüğünü söyleyen Prost, durumunu Charles Leclerc ve Sebastian Vettel arasında, 2019'da yaşananlara benzetti.

Prost, ”Bir takım arkadaşı olarak onu tercih ettiğim için pişmanlığım yok. Takımın iyiliğini düşündüm ama daha ilk sezonda, herkesin Ayrton'u desteklediğini hissettim"

"Taraftarlar, Senna ile benim aramda bölünmüş durumdaydı ve ben 'kötü adam' olarak görülüyordum. Ayrıca o, yükselen genç adamdı, oysa ben yaşlı olan taraftım."

"Tıpkı Ferrari'de Leclerc ve Vettel'le olanlar gibi.” dedi.

Prost, aradan geçen yıllardan sonra, o anları kötü hatırlamıyor.

Prost, “Hayatım hep Senna ile bağlantılı. Bugün Brezilya benim ikinci evim gibi oldu. Sosyal medyada, o ülkeden çok fazla takipçim var. Ayrıca Senna'nın kız kardeşi Viviane ile bugün bile temas halindeyim."

“Sanki mücadele ederken var olan bölünmüşlük ortadan kalktı ve yerini insani yön aldı. Belki de heyecan verici bir hikayeden geriye kalan en güzel miras bu." dedi.

Race winner Alain Prost, McLaren and Ayrton Senna, Toleman, with their trophies

Fotoğraf: Ercole Colombo