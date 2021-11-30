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Formula 1 Haberler

Prost, Ricciardo'nun McLaren'de daha hızlı olmamasına "şaşırmış"

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Alain Prost, daha önce Renault'da birlikte çalıştığı ve 2021'de McLaren'e geçmek için takımdan ayrılan Daniel Ricciardo ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Prost, Ricciardo'nun McLaren'de daha hızlı olmamasına "şaşırmış"

Ricciardo daha önce iki sene boyunca Renault'da Prost ile beraber çalıştı ancak sonrasında Avustralyalı pilot McLaren'e geçiş yaptı. Ricciardo'nun McLaren'deki ilk senesi oldukça zorlu geçmekte. Avustralyalı pilot, sezonun büyük çoğunluğunda takım arkadaşı Lando Norris'in gerisinde kalmıştı.

Prost, Norris'e kıyasla Ricciardo'nun daha hızlı olmasını beklediğini ancak bunun arkasında, aracın ayarlarındaki farklılık gibi, pek çok farklı neden olabileceğini söyledi.

In The Fast Lane podcastine konuşan Prost, "Çok şaşırdım. Onun (Ricciardo) daha iyi olmaısnı bekliyordum, Lando'ya kıyasla McLaren'de daha hızlı olmasını bekliyordum."

"Ancak aynı zamanda bu, takımda farklı bir ambiyans olduğu anlamına da geliyor olabilir. Belki aracın, sürücüye göre farklı bir şekilde ayarlanma durumu olabilir."

"Bu, bir yarış pilotunun hayatındaki normal bir durum." dedi.

Prost, Renault'da Ricciardo ile beraber çalışmıştı ve Fransız F1 efsanesi, Avustralyalı pilotun takım içerisindeki ambiyanstan ziyade projeden daha çok etkilendiğini söyledi.

Konu hakkında konuşan Prost, "Ben sürücülerle çok yakınımdır, eski bir yarış pilotu olarak bunun olmasını bekleyebilirsiniz. Ve Daniel ile de aramızda güzel bir ilişki vardı."

"Tabii ki alınan sonuçlar sizin kabul edebileceğiniz gibi değildi, her ne kadar sezon sonunda birkaç podyum alınmış olsa da."

"Ancak onun enerjisi takım için inanılmazdı. Onun yarattığı hava ve çalışma şekli; hiçbir zaman şikayet etmemesi ve her zaman net olması çok güzel bir şeydi."

"Ancak elimizdeki proje konusunda bir takım korkuları vardı. Elimizdeki motoru korumayı başardık ve bu da şaside hiç değişiklik yapmamak, veya çok küçük değişiklikler yapmak anlamına geliyor. Mercedes'te motoru değiştiriyorlardı."

"Mercedes motoru ile aramızda bir fark olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ortada bir ambiyans sorunu yerine projeyle ilgili bir sorun vardı." dedi.

Prost'a göre bir yarış pilotu olarak doğru kariyer hamlelerini yapmak her zaman kolay olmayabilir, bu nedenle de Ricciardo'nun son birkaç senede takım değiştirmesinin nedenlerini anladığını söyledi.

Fransız efsane konu hakkında, "Daniel hakkında çok şey okudum. Red Bull'daki, Renault'daki ve şimdi de McLaren'deki hikayelerini ve insanların, onun dünya şampiyonu olamayacağına dair söylediklerini."

"Kariyeriniz boyunca doğru bir karar almak her zaman zordur. Bu şansı elimizde tutmak isteriz."

"Onun için işler zorluydu ancak en azından şu an mutlu. O şu an iyi bir takımda." dedi.

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