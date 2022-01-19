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Prost, Renault'nun yeni motorunda dayanıklılık sorunu olduğunu doğruladı

Ekleyen:
, Şef Editör
Yardımcı Editör:
Benjamin Vinel

Alpine'deki görevinden ayrılan Alain Prost, yeni güç ünitesinde dayanıklılık sorunları yaşandığını doğruladı.

Prost, Renault'nun yeni motorunda dayanıklılık sorunu olduğunu doğruladı

Renault, son yıllarda motor tarafında büyük gelişim çalışmaları yapmak yerine tamamen yeni bir güç ünitesi hazırlamaya karar vermişti.

Bu kapsamda son yıllarda temelde aynı motoru kullanan Renault, 2022 yılında yeni bir konsepte geçmeyi ve büyük bir adım atmayı hedefliyor.

Bu, motor gelişimi dondurulacağı için büyük önem taşıyacak. Fakat yeni konsepte geçiş, beraberinde dayanıklılık sorunları riskini de getiriyor.

Auto Motor und Sport geçtiğimiz haftalarda Alpine'in yeni güç ünitesiyle alakalı dayanıklılık endişeleri olduğunu belirtmişti.

Bu kez geçtiğimiz ay sonunda Renault'daki danışmanlık görevinden ayrılan Alain Prost'tan bu yönde açıklama geldi.

Alpine'in bu yıl kazanıp kazanmayacağı sorusu üzerine konuşan Prost, "Bu soruya cevap vermek zor."

"Motorun dayanıklılığıyla alakalı soru işaretleri var fakat çok endişelenmiyorum, çünkü en önemli şey performans."

"Motorların gelişimi dondurulacağı için artık bu alana odaklanmanız gerekiyor."

"Bunun ötesinde, başkalarıyla karşılaştırma yapmak gerektiği için bir şey söyleyemem." dedi.

Prost, Alpine'in yeni düzenlemelere odaklanan ilk takım olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: "Alpine/Renault, Formula 1'in bu yeni kurallara geçeceği resmi olarak açıklandığında, bu düzenlemelere odaklanan ilk takımlar arasındaydı hatta ilk sıradaydı."

"Bundan daha fazlasını söyleyemem çünkü her şey diğerlerinin ne yaptığına bağlı olacak. Her halükarda 2022'de pist üstündeki güç dengesinin nasıl olacağını görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum."

Prost son olarak yeni yönetimin, daha önce yapılanların meyvesini toplayacağını söyleyerek, Kimse vazgeçilmez değil, en azından ben değilim. Fakat 2022'de olacakların, 2-3 yıl önce başlamış bir çalışmanın olası meyveleri olacağını unutmamalıyız."

"Otmar Szafnauer gelse sevinirim, değişime karşı değilim ama takım içi ilişkilerin yönetiminde, özellikle insani anlamda başarısızlık var." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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