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Formula 1 / Son dakika

Prost: "Renault'nun hedefleri aynı"

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Prost: "Renault'nun hedefleri aynı"
Ekleyen:
, Editör
13 Şub 2020 09:03

Renault'nun yöneticisi Alain Prost, Renault'nun son yıllarla aynı hedeflere sahip olduğunu söyledi.

Renault, 2016'da Formula 1'e geri dönmesindne bu yana her yıl performansını adım adım yükseltmek ve lider gurubu yakalamak istiyordu.

Ancak takım geçen yıl geriye doğru gitti ve nispeten hedeflediği başarıları yakalayamadı.

2021 yılında büyük bir adım atmak isteyen Fransız üretici, bunun öncesinde 2020 yılında yeniden orta grubun en hızlısı olmak istiyor.

Prost, hedeflerinin daha önce belirledikleri ile aynı olduğuna dikkat çekiyor.

“Yine podyumda olmak, en iyi F1 takımları arasında yer almak ve elbette uzun vadede dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Renault aynı tutkuya sahip, ancak daha gerçekçi bir programa sahip olmamız gerekiyor."

“Birkaç yıl önce ortaya koyduğumuz hedeflerden sonra çok fazla acık çektiğimiz doğru çünkü hedeflerimizi açık şekilde abartmıştık. Bu hedefler takıma baskı uyguladı ve bunu yönetmek her zaman kolay olmadı. Bunun zaman ve kaynak gerektirdiğini ve uzun bir yol olduğunu fark etmemiz gerekiyordu."

“Cyril Abiteboul sayesinde şimdi büyük yapı değişikliği sona eriyor. 2019'un sonunda Pat Fry geldi ve şasiden sorumlu teknik direktörü oldu. Artık rekabetçi olmak için gerekli olan sağlam bir teknik ve sportif yönetimimiz var. Rekabetçi olabilmek için gerekli olan tek şey takımın uyum içerisinde olması."

“Herkese Formula 1'in insani bir macera olduğunu hatırlatmak isterim. Renault F1'de çok uzun zaman geçirdi. Hem şasi hem de motor üreten üç takımından biriyiz ve bununla gurur duymalıyız."

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Renault R.S.20

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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