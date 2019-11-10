Prost, Renault'nun 5. olması konusunda umutlu
Renault Formula 1 takımı yöneticilerinden Alain Prost, kendileri için zor geçen sezonu 5. sırada tamamlama konusunda umutlu olduklarını söyledi.
Renault, sezon boyunca McLaren'ı dördüncülük mücadelesinde mağlup etmeyi hedeflese de son dönemde yaşananların ardından beşinciliği korumada dahi zorlanabileceği duruma geldi. 4. sıradaki McLaren ile 5. sıradaki Renault arasında 38 puan fark oluşurken 6. sıradaki Racing Point, 2 yarış kala Renault'nun 18 puan gerisinde yer alıyor.
Motorsport.com'a konuşan Prost, "Henüz sezon bitmedi ancak tabii ki daha eminiz. Japonya'da yaşananlar, yani çok fazla puan kaybetmemiz oldukça büyük fark yarattı çünkü sadece puan kaybetmedik, aynı zamanda diğerlerine de puan kaptırmış olduk. Bu yüzden gerçekten burada olmayı hak ediyoruz."
"En azından sezon sonunda bir şeyler göstermek zorundayız çünkü bu takım içerisindeki insanlar için iyi moral olacak. Çok zor bir sezon geçiriyoruz."
"Sezonun ikinci yarısında yarışlarda genel olarak iyiydik ancak bazen ilk turda kazalar, bazen farklı şeyler oldu. Biraz şansımız yaver gitseydi McLaren'la savaşabilirdik." dedi.
Prost, 2015 sonunda Renault'ya dönüşen Enstone ekibini istedikleri noktaya getirmenin planladıklarından uzun sürdüğünü söyledi.
Prost, "Olduğumuz noktayı biliyoruz ancak dışarıya bu durumu açıklamak farklı bir olay. Bazen bir şeyleri kurmadan önce, biraz kaybetmeniz gerekiyor. Hâlâ çok stabil durumda değiliz çünkü gördüğünüz üzere organizasyonda değişiklikler yapıyoruz."
"Ancak ilerlemeye devam ediyoruz. Gelecek konusunda pek kötümser değilim ancak istediğimiz yere gelmemiz biraz daha zaman alacak." dedi.
Önceki haber
Ferrari'nin sezon içi gelişimi beklentileri aştı
Sonraki haber
Bottas: "Henüz performansımın zirvesinde değilim"
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Alain Prost
|Takımlar
|Renault F1 Team
|Editör
|Adam Cooper
Prost, Renault'nun 5. olması konusunda umutlu
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan