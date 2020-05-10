Prost, Red Bull'dan sürpriz bekliyor

Barcelona'da gerçekleştirilen kış testlerinde Mercedes yine çok iyi bir performans sergiledi ve testleri zirvede noktaladı.

Ama aynı zamanda Red Bull da dtestler boyunca öne çıkan takımlarda bir tanesiydi.

Red Bull takım patronu Christian Horner de son derece olumlu açıklamalar yaptı ve Red Bull'un F1'deki en iyi kış dönemini geçirdiğini söyleid.

Ancak koronavirüs nedeniyle sezonun ilk 10 yarışı ertelendi ya da iptal edildi.

Alain Prost, sezon başladığı zaman Red Bull'dan bazı sürprizler gelebileceğini düşünüyor.

Efsane pilot, "En iyi üç takımdan hangisinin en iyi takım olacağını henüz bilmiyoruz."

"Barcelona'da garip şeyler gördük. Her şey tamamen açık olacak."

"Belki de Avusturya'da küçük bir sürpriz göreceğiz. Bence Red Bull bu pistte çok rekabetçi olacak." dedi.

Bu yıl Avusturya'da iki yarış yapılması planlanırken, Red Bull son iki yılda burada zafere ulaşan ekipti.