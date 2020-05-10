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Formula 1 / Son dakika

Prost, Red Bull'dan sürpriz bekliyor

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Prost, Red Bull'dan sürpriz bekliyor
Ekleyen:
, Editör
10 May 2020 07:54

Renault'nun yöneticisi Alain Prost, ilk üç takım arasında yer alan Red Bull'dan sürpriz beklediğini söyledi.

Barcelona'da gerçekleştirilen kış testlerinde Mercedes yine çok iyi bir performans sergiledi ve testleri zirvede noktaladı.

Ama aynı zamanda Red Bull da dtestler boyunca öne çıkan takımlarda bir tanesiydi.

Red Bull takım patronu Christian Horner de son derece olumlu açıklamalar yaptı ve Red Bull'un F1'deki en iyi kış dönemini geçirdiğini söyleid.

Ancak koronavirüs nedeniyle sezonun ilk 10 yarışı ertelendi ya da iptal edildi. 

Alain Prost, sezon başladığı zaman Red Bull'dan bazı sürprizler gelebileceğini düşünüyor.

Efsane pilot, "En iyi üç takımdan hangisinin en iyi takım olacağını henüz bilmiyoruz."

"Barcelona'da garip şeyler gördük. Her şey tamamen açık olacak."

"Belki de Avusturya'da küçük bir sürpriz göreceğiz. Bence Red Bull bu pistte çok rekabetçi olacak." dedi.

Bu yıl Avusturya'da iki yarış yapılması planlanırken, Red Bull son iki yılda burada zafere ulaşan ekipti.

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Editör Kemal Şengül

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