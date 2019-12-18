Prost: "Ocon'un gelişi çok önemli"

Esteban Ocon, Mercedes'le geçirdiği tek yıllık test/gelişim pilotuğu döneminin ardından gelecek yıl Renault ile Formula 1'e dönecek.

Ocon en gelecek vadeden genç pilotlar arasında kabul görüyor ve gelişi, Renault için de önemli olacak.

Fransız sürücü ilk kez Abu Dhabi sonrası yapılacak testte F1 aracının direksiyonuna geçecek ve geri dönmüş olacak.

Alain Prost, Ocon gibi genç bir ismin takıma gelişinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Fransız F1 efsanesi, "Ocon bir sene açıkta kalmasına rağmen çok azimli ve hem çok genç hem de çok yetenekli bir pilot."

"Onun Renault için son derece önemli bir pilot olacağını düşünüyorum. Takıma güç katacak." dedi.

Fransız sürücü ise Renault'nun gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediğini söyledi.

“Son yıllarda iyi bir ilerleme kaydetmelerine rağmen, yapılacak çok fazla iş var ve odaklanacağımız şey tam olarak bu."

"Motivasyonumuzu korumalı ve gelişmeye devam etmeliyiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız."