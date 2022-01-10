Prost: "Neyse ki bizim zamanımızda sosyal medya yoktu"

Alain Prost, Formula 1 tarihinin en önemli pilotlarından birisi olarak kabul görüyor ve kariyeri boyunca pek çok önemli başarı elde etti.

Fransız sürücü 1985, 1986, 1989 ve 1993 yılları olmak üzere dört şampiyonluk alırken, 51 galibiyet ve 106 podyum elde etti.

Diğer yandan Prost pek çok zorluk da yaşadı. 1982 yılında Rene Arnoux ile takım arkadaşı olan Prost, takım içi anlaşmalar gereği Fransa GP'de Arnoux'un kendisine yol vermesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını söyledi.

Yaşadığı tüm zorluklar göz önüne alındığında Prost, eğer o dönem sosyal medya olsaydı, her şeyin çok çekilmez bir hal alabileceğine dikkat çekti.

Prost şöyle diyor: "Renault ile çok zor bir dönemdi ve her şey 1982'deki bu Fransa GP'siyle başladı."

"Takım yönetimi René'den, eğer öndeysek ve Brabham pilotları yolda kalırsa, ki o yıllarda motorları en dayanıklısı değildi, o zaman geçmeme izin vermesini istedi."

"Çünkü şampiyonada önde olan taraf bendim. Bu durum René'ye aktarıldı ve o da sorun olmadığını söyledi. Yarışta tam olarak bu senaryo yaşandı ve Rene geçmeme izin vermedi."

"İşin ucunda galibiyet varken bunu istememeni anlayabiliyorum ama bunu en başından söylemesini tercih ederdim."

"Bunu bir kenara bırakmak kolay değildi..."

"Aynı deneyimi 1989 Imola'da Ayrton Senna ile yaşadım, ki insani açıdan bunu kabullenmek zor oluyor."

"Haksızlığa karşı çok tahammülsüzüm ve her zaman verdiğim sözü tutarım. Çevremdeki insanların böyle olmadığını kabul etmek benim için çok zordu."

"Bir sürücü olarak sevdiğiniz ve sizi seven insanlara sığınıyorsunuz. Yine de basınla uğraşmanız gerekiyor."

"Neyse ki o zamanlar sosyal medya yoktu çünkü bu, tam bir felaket olurdu."