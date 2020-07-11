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Formula 1 / Son dakika

Prost: "Motivasyonundan ötürü Alonso'yu Vettel'e tercih ettik"

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Prost: "Motivasyonundan ötürü Alonso'yu Vettel'e tercih ettik"
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 09:22

Renault'dan Alain Prost, Fernando Alonso'nun sahip olduğu motivasyonun çok yüksek olduğunu ve bu yüzden Sebastian Vettel'i değil, İspanyol pilotu seçtiklerini belirtti.

Fernando Alonso, 2021 yılında Renault ile Formula 1'e dönecek ve Renault'nun Sebastian Vettel ile Valtteri Bottas gibi isimlerle görüştüğü zaten biliniyor.

Alonso gelecek yılın Temmuz ayında 40 yaşına girecek ve neden Vettel ya da Bottas değil de Alonso'yu seçtikleri merak konusu.

Renault'dan Alain Prost, bunun motivasyon ve bağlılıkla ilgisi olduğunu belirtti.

Prost, RMC Sport'a verdiği demeçte “Dikkate alınan üç büyük şampiyon vardı: Fernando Alonso, Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas.”

"Sebastian'ın motivasyonu çok net olmadığı için bu durum onun için daha az açıktı. Valtteri için de durum, en iyi araca sahip olması nedeniyle zordu."

"Biz değişim isteyen değil, proje için tamamen motive olmuş birisini istedik." dedi.

Alonso, kariyerinin son yıllarında pek çok kez hayal kırıklığına uğradı ve yaptığı açıklamalar yüzünden de eleştirildi. Durum böyleyken, Renault'nun zaten zor durumda olduğu düşünüldüğünde, neden Alonso'yu seçtiğine dair olumsuz yorumlar var.

Prost, bununla ilgili de şöyle dedi: "Bu, onunla konuştuğum bir konu. Açıkçası bu, işin riskli tarafı ama Fernando son derece açık konuşuyor. Çok değiştiğini ve F1'siz geçen yılların onu olgunlaştırdığını söylüyor."

Prost, Alonso'yu ticari sebeplerle seçtiklerini yalanladı.

“Sadece pazarlama için seçim yapmak bir hata olur. F1'deki tüm üreticiler elbette maliyetleri düşürmek ister."

“Bir pazarlama yönü olması normal, ancak ana nedeni bu değil."

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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