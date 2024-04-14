Prost: "İnsanlarda Verstappen'in şampiyonluklarının 'değersiz' olduğu algısı var"

Verstappen, 2021 sezonunda ilk şampiyonluğunu elde etmek için Lewis Hamilton ile kıyasıya bir mücadele vermiş olsa da; Hollandalı pilot 2022 ve 2023 şampiyonluklarını rahat bir şekilde elde etti.

Red Bull 2023'teki 22 yarışın 21'ini kazanırken, Verstappen bu galibiyetlerin 19'una sahipti. 2024 sezonunda ise şu ana kadar dört yarışta üç galibiyet elde etmiş durumda.

Prost, bu durumun bazılarında Verstappen'in 'araç şampiyonu' olduğu algısını yarattığını, takım arkadaşının ya da rakip bir takımın rekabetinin olmamasının ise şampiyonluklarının değerini azalttığını düşünüyor.

Sports Illustrated'a McLaren takım arkadaşı Ayrton Senna ile olan destansı rekabeti hakkında konuşan Prost, şunları söyledi: "Ayrton ile olan mücadelemiz iki yıl boyunca takım arkadaşı olduğumuz içindi ve rekabetimiz takım arkadaşlığı döneminden sonra da devam etti."

"Bugün, büyük takımlar biraz daha bir numaralı pilot-iki numaralı pilot şeklinde organize oluyorlar, özellikle de Red Bull'da durum bu şekilde. Dolayısıyla durum bizimkinden biraz farklı."

"Ama yine de iki ya da üç farklı takımla şampiyonluk mücadelesi veriyorsanız, elde edilen şampiyonluğun değerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum."

"Açıkçası Max bugünün en iyi pilotlarından biri. Hatta belki de en iyisi, bunun kabul edilmesi gerek."

"İnsanların, Verstappen'in 'araç şampiyonu' olduğuna dair algıları olabilir. Ama bu üzücü çünkü bence o, bu başarının gerçek bir parçası."

"Ferrari, Mercedes ve Red Bull gibi büyük takımlar, takımda bir numaralı pilotları varsa elbette daha fazla kazanma şansına sahip olacaklardır."

"Bizde bu kadar büyük bir ayrım yoktu. Ayrton vardı, Michael [Schumacher] vardı, Lewis vardı ve şimdi de Max var. Ama yine de Ferrari ve belki daha sonra ya da gelecek yıl Mercedes de bu mücadeleye katılabilirse, oldukça güzel bir şampiyonluk savaşı görebiliriz."

"Özellikle Ferrari ile bunu görmek isterim, çünkü Ferrari Formula 1'de büyük bir isim. Eğer Ferrari, özellikle de gelecek yıl Lewis ile şampiyonluk mücadelesine dahil olursa bu büyük bir şey olacaktır."