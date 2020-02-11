Prost: "Hamilton'ın en tehlikeli rakipleri Verstappen ve Leclerc"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
253 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
260 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
274 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
288 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Prost: "Hamilton'ın en tehlikeli rakipleri Verstappen ve Leclerc"

paylaşım
yorumlar
Prost: "Hamilton'ın en tehlikeli rakipleri Verstappen ve Leclerc"
Ekleyen:
, Editör
11 Şub 2020 08:38

Alain Prost, Lewis Hamilton'ın en ciddi iki rakibinin Max Verstappen ve Charles Leclerc olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton, geride kalan altı yılda beş dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı. Fakat geçen yıl belki de son yıllarda ilk kez bu kadar güçlü rakiplere sahipti.

Turbo motorlar döneminde ilk kez Mercedes dışında bir pilot, rakiplerinden daha fazla pole pozisyonu aldı.

2020 yılında mevcut kurallar sabit kalacak ve RedBull/Ferrari'nin Mercedes ile Hamilton'a daha fazla baskı yapması bekleniyor.

Prost, "Şu anda en komple sürücü Hamilton. Çok fazla deneyimi var ve güçlü bir takımda yarışıyor. Max Verstappen ve Charles Leclerc ise muhtemelen Lewis için en tehlikeli rakipler."

"Verstappen'in kendini kontrol etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Geçiş yaparken bazen sakin ve soğukkanlılıktan yoksun oluyor. Ancak bununla başa çıkıp rekabetçi bir araca sahip olduğu zaman, onu yenmek çok zor olacak." dedi.

Prost, Renault'nun yeni pilotu Esteban Ocon'u da övdü.

"Esteban Ocon'un Renault'ya katılacak olmasından ötürü çok mutluyum. Geçen sezonu kaçırmak zorunda kaldı, ama bu, ona birçok şeye farklı şekilde bakmayı öğreten bir deneyimdi."

"Birçok Fransız sürücü aynı durumda. Bu, Formula 1'e giden yoldaki zorluklardan birisi. Paraya giderek daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Orada çok iyi pilotlar var, ancak bazıları motor sporlarından uzak kalıyor."

"Artık gençler benim zamanımdan daha fazla problem yaşıyorlar, kendi yollarını bulmaları daha zor. Ama yine de kendinize inanmalı, her zaman tutkuya ve belli bir amaca sahip olmalısınız."

Sonraki haber
Ferrari, 2020 aracında beyaz-yeşil bir şerit kullanacak

Önceki haber

Ferrari, 2020 aracında beyaz-yeşil bir şerit kullanacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2020 aracında beyaz-yeşil bir şerit kullanacak

2s
2
Formula 1

"Schumacher'in son haline ait bir fotoğraf sızdırıldı"

3
Formula 1

Ferrari'nin 2020 F1 aracı lansmanı Motorsport.com'da yayınlanacak

4
Formula 1

Prost: "Hamilton'ın en tehlikeli rakipleri Verstappen ve Leclerc"

47dk
5
Formula 1

Honda'nın 2020'de büyük bir adım daha atması gerekiyor

3s

Son Videolar

09:11
Formula 1

"Schumacher'in son haline ait fotoğraf sızdırıldı" - 10 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Canlı: 2020 Ferrari F1 aracı lansmanı 00:00
Formula 1

Canlı: 2020 Ferrari F1 aracı lansmanı

2020 Hollanda GP için Zandvoort'ta yapılan çalışmalar 12:33
Formula 1

2020 Hollanda GP için Zandvoort'ta yapılan çalışmalar

Ferrari'nin 2020 aracının ismi ne olacak? - 9 Şubat Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:31
Formula 1

Ferrari'nin 2020 aracının ismi ne olacak? - 9 Şubat Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, McLaren, Suudi Arabistan F1 - 8 Şubat Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:04
Formula 1

Ferrari, McLaren, Suudi Arabistan F1 - 8 Şubat Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Prost: "Hamilton'ın en tehlikeli rakipleri Verstappen ve Leclerc"
F1

Prost: "Hamilton'ın en tehlikeli rakipleri Verstappen ve Leclerc"

Ferrari, 2020 aracında beyaz-yeşil bir şerit kullanacak
F1

Ferrari, 2020 aracında beyaz-yeşil bir şerit kullanacak

Albon, 2020 F1 kaskını tanıttı
F1

Albon, 2020 F1 kaskını tanıttı

Honda'nın 2020'de büyük bir adım daha atması gerekiyor
F1

Honda'nın 2020'de büyük bir adım daha atması gerekiyor

Ferrari'nin 2020 F1 aracı lansmanı Motorsport.com'da yayınlanacak
F1

Ferrari'nin 2020 F1 aracı lansmanı Motorsport.com'da yayınlanacak

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.