Prost: "Hamilton'ın en tehlikeli rakipleri Verstappen ve Leclerc"

Lewis Hamilton, geride kalan altı yılda beş dünya şampiyonluğu kazanmayı başardı. Fakat geçen yıl belki de son yıllarda ilk kez bu kadar güçlü rakiplere sahipti.

Turbo motorlar döneminde ilk kez Mercedes dışında bir pilot, rakiplerinden daha fazla pole pozisyonu aldı.

2020 yılında mevcut kurallar sabit kalacak ve RedBull/Ferrari'nin Mercedes ile Hamilton'a daha fazla baskı yapması bekleniyor.

Prost, "Şu anda en komple sürücü Hamilton. Çok fazla deneyimi var ve güçlü bir takımda yarışıyor. Max Verstappen ve Charles Leclerc ise muhtemelen Lewis için en tehlikeli rakipler."

"Verstappen'in kendini kontrol etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Geçiş yaparken bazen sakin ve soğukkanlılıktan yoksun oluyor. Ancak bununla başa çıkıp rekabetçi bir araca sahip olduğu zaman, onu yenmek çok zor olacak." dedi.

Prost, Renault'nun yeni pilotu Esteban Ocon'u da övdü.

"Esteban Ocon'un Renault'ya katılacak olmasından ötürü çok mutluyum. Geçen sezonu kaçırmak zorunda kaldı, ama bu, ona birçok şeye farklı şekilde bakmayı öğreten bir deneyimdi."

"Birçok Fransız sürücü aynı durumda. Bu, Formula 1'e giden yoldaki zorluklardan birisi. Paraya giderek daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Orada çok iyi pilotlar var, ancak bazıları motor sporlarından uzak kalıyor."

"Artık gençler benim zamanımdan daha fazla problem yaşıyorlar, kendi yollarını bulmaları daha zor. Ama yine de kendinize inanmalı, her zaman tutkuya ve belli bir amaca sahip olmalısınız."