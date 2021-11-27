Prost: "Hamilton, Verstappen onu zorladığı için şanslı"

Yedi kez F1 dünya şampiyonu Hamilton, bu yıl kariyerinin sekizinci dünya şampiyonluğunu kovalıyor ve eğer bu şampiyonluğu kazanabilirse, tüm zamanların en başarılı pilotu olacak.

Hamilton, elde ettiği başarılara rağmen bu yıl Max Verstappen karşısında her zamankinden daha motive görünüyor. İngiliz pilotun Brezilya ve Katar performansı kelimenin tam anlamıyla kusursuzdu.

Eski F1 dünya şampiyonu Alain Prost'a göre, 36 yaşındaki Hamilton, Verstappen gibi genç bir isme karşı yarıştığı için her zamankinden daha motive.

Prost, Channel 4'a verdiği demeçte, ”Bu yıl, iki büyük pilot arasında geçen bu şampiyonaya tanık olduğumuz için çok şanslıyız."

“Herkes bana Ayrton [Senna] ve beni soruyor, ama hatırlarsanız o zamanlar aramızda beş ya da altı yaş fark vardı. Yani o zaman bile nesiller arasındaki farktan bahsediyorduk."

“Şimdi 12-13 yaş fark var, ki bu büyük bir fark. Şu anda neredeyse çok genç bir sürücümüz var ama karşı tarafta da çok fazla deneyime ve çok fazla hıza sahip olan Lewis var, hepimiz onun ne yaptığını biliyoruz."

“Aslında Lewis'in şu anda, kendisini zorlayan Max'e sahip olduğu için çok şanslı olduğunu düşünüyorum, çünkü yedi şampiyonluk kazandığınızda ve 100'den fazla galibiyetiniz olduğunda, başka ne elde etmek istersiniz ki?"

"Yani ekstra bir motivasyona sahip olmanız lazım ve geçmişte öğrendiğim şey, böyle sıkı bir savaş içerisinde olduğunuzda, kendinizden ve ekibinizden en iyisini elde edersiniz, bu yüzden bu harika bir şey."

“Gerçek şu ki, sonunda kim kazanırsa kazansın, ister Max isterse de Lewis olsun, bu yıl harika bir dünya şampiyonumuz olacak, ki en önemli şey bu." dedi.

Ancak Prost, insanların “genç adamın yaşlı adamı yendiğini görmek" istediğini kabul etse de, Hamilton'ın güçlü performansının yabana atılmaması gerektiğini belirtti.

Prost, ”Normalde genç adamın her zaman avantajı vardır, çünkü taraftarlar genç adamın yaşlı adamı yendiğini görmek ister."

"Diğer tarafta Lewis'in yaptığı şeyin ve performans seviyesini ihtiyaç duyduğu noktaya getirmesinin harika olduğunu kabul etmelisiniz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 2nd position, arrive in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images