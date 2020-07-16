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Formula 1 / Son dakika

Prost: "Hamilton rahat şekilde sekiz kez şampiyon olabilir"

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Prost: "Hamilton rahat şekilde sekiz kez şampiyon olabilir"
Ekleyen:
, Editör
16 Tem 2020 09:56

Dört kez F1 dünya şampiyonu Alain Prost'a göre Lewis Hamilton, kolay şekilde sekiz şampiyonluğa ulaşabilir.

Lewis Hamilton son altı yılda kazandığı beş şampiyonlukla birlikte 2020 sezonuna favori olarak başladı ve geçen hafta sonu harika bir performans sergieldi.

Sıralama turlarında 1.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazanan Hamilton, yarışta da kendi sınıfında sürdü.

F1'in eski dünya şampiyonu Alain Prost, zaten altı şampiyonluğu bulunan Hamilton'ın toplamda sekiz şampiyonluğa ulaşabileceğini düşünüyor.

65 yaşındaki Prost, çarşamba günü Reuters'a verdiği demeçte, "Lewis'in takım içerisinde giderek daha stabil hale geldiğini, hayatının giderek daha stabil olduğunu ve giderek daha iyi bir seviyeye çıktığını görebilrisiniz."

"Şampiyonluk yolunda Lewis'i yenmek, özellikle o araçla ve şu anda sahip olduğu takımla çok zor olacak. Normal şartlar altında bunu yapmak neredeyse imkansız."

"Şimdi zaten altı şampiyonluğu var ve kolayca sekiz yapabilir. Bu yıl kazanabilecek kimse göremiyorum. Belki Bottas olabilir. Bu, kaç yarış olduğuna ve bir ya da iki yarışta mekanik sorun olup olmayacağına bağlı. Neler olacağını asla bilemezsiniz. Sonuçta aynı araca sahip."

"Ama bu yıl ve gelecek yıl Mercedes'e karşı şampiyonluk kazanabilecek başka bir araç göremiyorum. Sonrasını bilmiyorum. Belki Renault olur." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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