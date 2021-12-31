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Formula 1 Haberler

Prost: "Günümüzde pilotların görevini bilgisayarlar yapıyor"

Ekleyen:
, Şef Editör

Dört kez dünya şampiyonu Alain Prost, günümüzde pilotların yapacağı çoğu işi bilgisayarların yaptığını ve onların tek yapmaları gerekenin mühendislerini dinlemek olduğunu söyledi.

Prost: "Günümüzde pilotların görevini bilgisayarlar yapıyor"

Formula 1'de araçlar her geçen yıl daha da gelişiyor ve takımlar, sürücülerin araçta daha rahat hissedebilmesi adına pek çok farklı şey deniyor.

Yere basma gücü, yıllar içerisinde sürekli olarak arttı ve bu da sürücülerin işini daha kolay hale getiren bir başka şeydi.

F1, şu anda dünyanın en iyi yarış serisi olmaya devam ediyor fakat Alain Prost, sporun takip ettiği yönden memnun değil.

Prost, günümüzde sürücülerin, sürekli olarak takım mühendisleriyle görüşme halinde olduklarını, onların dediklerine göre hareket ettiklerini ve bu yüzden de çok fazla analiz yapmadıklarını belirtti.

Prost ayrıca, sürücülerin, sponsorlar ve partnerler için her zaman istediklerini söyleyemediklerine de dikkat çekti.

RacingNews365'e konuşan Prost şöyle dedi: "Sürücüler artık sadece mühendislerinin talimatlarını takip ediyor ve tüm işi bilgisayarların yapmasına izin veriyor."

"Benim için artık bu, gerçek bir yarış değil."

"Daha da kötüsü, sürücülerin bu sistemin bir parçası olmaları ve sponsorların imajına zarar vermemek için sessiz kalmaları gerekiyor."

"Son on yıla baktığınızda sürücüler, giderek daha fazla robotlaşıyor."

Gelecek yılki yeni aero paketle beraber araçların kullanımının zorlaşması ve sürücülerin araçları sürerken daha fazla zorlanması bekleniyor.

Alain Prost, Alpine F1 Team

Alain Prost, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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