Prost: "Genç sürücüler arasında şampiyonluk için gerekli tüm niteliklere sadece Verstappen sahip"
Alain Prost bir röportajında Max Verstappen'in genç nesil sürücüler arasında dünya şampiyonluğu kazanmak için gerekli tüm niteliklere sahip tek sürücü olduğunu ifade etti
Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing
Red Bull Content Pool
ServusTV'ye konuşan Prost, bir sürücünün dünya şampiyonu olmak için hangi niteliklere sahip olması gerektiğini açıkladı.
Prost'a göre bir sürücünün şampiyon olmak için taşıması gereken özellikler arasında hız, tutarlı performans, baskı altında zihinsel dayanıklılık ve motive olmak var.
Prost, genç nesilden kimin dünya şampiyonu olma potansiyeline sahip olduğu sorulduğunda, "Bu zor bir soru."
"Son yıllarda tüm bu niteliklere sahip olduğunu gösteren tek kişi Max. O diğerlerinden çok farklı ve hem çok güçlü hem de çok hızlı."
"Aracı kullanma ve kontrol etme şekli son derece etkileyici."
Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Max'in hemen ardından gelebilecek pek çok genç sürücü var. Charles muhtemelen bunlardan ilki ama Lando ve Oscar da var."
"Bir yarış kazanmak ya da iyi bir sonuç almak bir şey, şampiyonluk kazanmak ve tüm yıl boyunca, hatta her yıl istikrarlı olmak ise bambaşka bir şey."
Prost, beş kez Grand Prix galibi Leclerc'e özellikle dikkat çekiyor.
"Charles bana göre en iyi örnek. En hızlı sürücülerden biri ama onu sürekli olarak zirvede göremedik."
"Max'in doğası gereği zaten inanılmaz bir özgüveni vardı. Bazen genç sürücüler buna sahip değildir. Max'in çok genç yaşta, karting ve Formula 3'te bile sahip olduğu bu niteliklere -doğuştan- sahip değilseniz, bunu kendiniz inşa etmeniz gerekir."
"Yine de bu mümkün. Bazı sürücüler zaten bu yeteneğe ve gerekli tüm niteliklere sahipler fakat performans ve beceri açısından inanılmaz bir seviyeye ulaşmaları zaman alıyor."
"Kimin bu niteliklere sahip olacağını söylemek şu anda imkansız. Bazı sürücüler şu anda sağlam görünüyor ama şampiyonluk için mücadele edebilecekleri zaman durum değişebilir."
"Sporun ve insanoğlunun güzelliği de burada yatıyor. İnsanlar savunmasız kalabiliyor. Bu aynı zamanda etrafınızdaki insanlara ve günlük hayatta sahip olduğunuz güvene bağlı."
"Bu çok önemli ve bunun hakkında pek konuşmuyoruz.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez"
Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"
Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor
Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar