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Prost: "Genç sürücüler arasında şampiyonluk için gerekli tüm niteliklere sadece Verstappen sahip"

Alain Prost bir röportajında Max Verstappen'in genç nesil sürücüler arasında dünya şampiyonluğu kazanmak için gerekli tüm niteliklere sahip tek sürücü olduğunu ifade etti

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing

Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing

Red Bull Content Pool

ServusTV'ye konuşan Prost, bir sürücünün dünya şampiyonu olmak için hangi niteliklere sahip olması gerektiğini açıkladı.

Prost'a göre bir sürücünün şampiyon olmak için taşıması gereken özellikler arasında hız, tutarlı performans, baskı altında zihinsel dayanıklılık ve motive olmak var.

Prost, genç nesilden kimin dünya şampiyonu olma potansiyeline sahip olduğu sorulduğunda, "Bu zor bir soru."

"Son yıllarda tüm bu niteliklere sahip olduğunu gösteren tek kişi Max. O diğerlerinden çok farklı ve hem çok güçlü hem de çok hızlı."

"Aracı kullanma ve kontrol etme şekli son derece etkileyici."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Max'in hemen ardından gelebilecek pek çok genç sürücü var. Charles muhtemelen bunlardan ilki ama Lando ve Oscar da var."

"Bir yarış kazanmak ya da iyi bir sonuç almak bir şey, şampiyonluk kazanmak ve tüm yıl boyunca, hatta her yıl istikrarlı olmak ise bambaşka bir şey."

Prost, beş kez Grand Prix galibi Leclerc'e özellikle dikkat çekiyor.

"Charles bana göre en iyi örnek. En hızlı sürücülerden biri ama onu sürekli olarak zirvede göremedik."

"Max'in doğası gereği zaten inanılmaz bir özgüveni vardı. Bazen genç sürücüler buna sahip değildir. Max'in çok genç yaşta, karting ve Formula 3'te bile sahip olduğu bu niteliklere -doğuştan- sahip değilseniz, bunu kendiniz inşa etmeniz gerekir."

"Yine de bu mümkün. Bazı sürücüler zaten bu yeteneğe ve gerekli tüm niteliklere sahipler fakat performans ve beceri açısından inanılmaz bir seviyeye ulaşmaları zaman alıyor."

"Kimin bu niteliklere sahip olacağını söylemek şu anda imkansız. Bazı sürücüler şu anda sağlam görünüyor ama şampiyonluk için mücadele edebilecekleri zaman durum değişebilir."

"Sporun ve insanoğlunun güzelliği de burada yatıyor. İnsanlar savunmasız kalabiliyor. Bu aynı zamanda etrafınızdaki insanlara ve günlük hayatta sahip olduğunuz güvene bağlı."

"Bu çok önemli ve bunun hakkında pek konuşmuyoruz.

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