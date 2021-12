Prost: "Formula 1'in geleneklerine sadık kalması gerekiyor"

2021'de sprint sıralama yarışı formatı üç yarış hafta sonunda denendi ve 2022'de altı yarış hafta sonunda tekrar kullanılacak.

Başlangıçta ters grid fikri ortaya atılmıştı ancak bu fikir kabul görmedi. Yine de Brezilya GP'de Lewis Hamilton'ın gerilerden başlayıp kazanması, bu fikri yeniden gündeme getirdi.

Prost, sprint sıralama yarışının getirdiği çekiciliği kabul etse de, sporun geleneklerine bağlı kalmaları gerektiğini düşünüyor.

RacingNews365'e göre Prost, In The Fast Lane podcast'inde şöyle dedi: "Ters grid fikrine kesinlikle tamamen karşıyım."

"Formula 1, sprint yarışında bile olsa bunu yapmayı kabul etmemeli. Lewis Hamilton, Brezilya'daki sprint yarışında son sıradan başlayarak harika bir yarış çıkardı fakat onunla böyle oldu diye her zaman ve her sürücü için aynı şeyin olacağını düşünmemeliyiz."

"Bu şekilde olmaz. Bu yüzden daha çok gelenekten yanayım ve Formula 1'in olduğu gibi kalması gerektiğine inanıyorum."

"Netflix serisi sayesinde, genç taraftar sayımızın giderek arttığını kabul etmeliyim, genç nesli spora çekmemiz harika."

"Taraftarlar bu tür yarışları, sprint yarışını ve Lewis'in Brezilya'da çıkardığı tarzda yarışları seviyorlar ama Formula 1'in geleneklerine de bağlı kalmak gerekiyor." dedi.

2022 takviminde tüm zamanların rekoru olan 23 yarış olacak ve Prost bu konuda da endişeli.

Dört kez dünya şampiyonu, fazla yarışın sadece personel üzerinde değil, aynı zamanda Formula 1'in imajı üzerinde de olumsuz etki yaratabileceğini düşünüyor.

Prost, "23 yarış çok fazla. Takımlar için gerçekten çok zor, seyahat eden insanlar için çok zor, tüm bu yarışlara giden bazı mekanikler, mühendisler, takım patronları ya da yöneticileri için çok zor oluyor, ki hayal edebileceğiniz üzere bunların hepsi harika şartlarda olmuyor."

"Ayrıca Formula 1'in eşsiz ve çekici bir yer olarak da kalması gerekiyor. Bana göre 23 yarış çok fazla. ilk kez arka arkaya üç yarış yaptığımız zamanı hatırlıyorum da, ben bile bir şekilde ilgimi kaybediyordum çünkü çok yakınlardı."

"Yarış sayısı, taraftar sayısı ve elbette maddi konular arasında bir uzlaşma bulmak gerekiyor."

"Fakat daha fazla başarı yakalar ve daha fazla sponsor çekersek, o zaman belki biraz daha az yarış yapabiliriz. [Fakat] gidişat bu yönde değil gibi görünüyor." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Mick Schumacher, Haas VF-21, at the start

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images