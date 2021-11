Prost: "Formula 1'deki en iyi sürücü Alonso"

Alonso, Katar Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Valtteri Bottas'ın aldığı cezalar nedeniyle, gridde üçüncü sıraya yükseldi.

İspanyol sürücü, starttan önce 1. virajda liderliği almayı umduğuna dair bir demeç vermişti. Durum böyle olmasa da, Pierre Gasly'nin AlphaTauri'sini geçtikten sonra ikiciliğe yükseldi.

Ancak şampiyona lideri Verstappen'in kendisini hızla geçmesinin ardından üçüncü sıraya geriledi.

Alonso daha sonra üçüncülük için Sergio Perez ile mücadeleye girdi. Meksikalı sürücü, son turlarda çok daha taze lastiklerle yarışıyordu ve ikinci Pirelli setiyle, tek pit stop stratejisinde olan Alonso'dan tur başına bir saniye daha hızlıydı. Ancak Alonso, podyuma tutunmayı başardı.

Alonso yarış sonrası röportajda, "Keyfini çıkarıyorum, bunun için çok uzun zamandır bekliyordum, bu yüzden mutluyum." demişti.

Alonso'nun üçüncülüğü, hem Alpine'deki ilk podyumunu ve hem de 105 yarış önceki 2014 Macaristan Grand Prix'sinden bu yana Formula 1'deki ilk podyumunu getirdi.

Podyumda ona şampiyonluk adayları Hamilton ve Verstappen katıldı ancak Prost'a göre en parlayan sürücü 40 yaşındaki pilottu.

Prost, Katar'da Auto Motor und Sport'a şunları söyledi: "Benim için griddeki en iyi sürücü o."

"Yarışın genel görünümü, lastiklerle olan hissiyatı, araç hakkında yaptığı açıklamalar ve mühendislerini bilgilendirme şekli inanılmaz."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, the Mercedes trophy delegate, Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images