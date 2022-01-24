Prost: "Formula 1'de kalmak istiyorum"

Prost, Alpine'de genel anlamda danışman görevi üstleniyordu fakat kontratı 2021 sonunda bitti. Taraflar bunu uzatmamayı seçtiler.

Kariyeri boyunca çok sayıda pozisyonda görev alan Prost, geçmişte kendi adını taşıyan takımın hem sahipliğini hem de patronluğunu yaptı.

Şimdi spordan ayrı kalacak Prost, geniş tecrübesini kullanmak adına F1 dünyasında kalmak istediğini belirtti.

RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda Prost, "Henüz herhangi bir teklif almadım, tamamen serbestim."

"Formula 1 konusunda harika bir deneyimim var ve eğer hâlâ kullanabiliyorsam, bunu kullanacağım çünkü neredeyse benim dünyam gibiler, onlar bir bakıma benim ailem, buradaki herkesi tanıyorum. Fakat iş arayışı içerisinde değilim."

"40 yıla tekabül eden bu deneyimimi paylaşabileceğim bir fırsatım varsa, ki bunu farklı takımlarla, farklı ilişkiler kurduğum farklı insanlarla, üreticilerle edindim, o zaman olabilir."

"Yaptıklarımdan dolayı gurur duyuyorum. Başarılarımla gurur duyuyorum fakat zevk almak benim için önemli."

"İnsanlarla olan ilişki çok önemli ve şu anda herhangi bir projem yok. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum."

"Söylediğim gibi, bu bir problem değil. Şu an. 66 yaşındayım ve etrafta da farklı işler yapıyorum. Fakat Formula 1'e bir şekilde dahil olabilirsem, bunu kesinlikle yapmak istiyorum." dedi.

Prost, geçen yılın sonlarında FIA Başkanı rolüne aday olmayı düşündüğünü, ancak bir başvuru için çok geç kaldığını açıklamıştı.

Prost, "Bunu yapmak istedim, buna hazırdım ama çok geç kaldım."

"Sonrasında eski başkan Jean Todt ile konuştum, Graham ile konuştum ve Graham başkan olduğu takdirde sadece Formula 1 kısmına dahil olacaktım ve bu ilginç olacaktı."

"Seçimden hemen önce Paris'te Ben Sulayem ile temas geçtim ama bunun hakkında konuşmadık. Bildiğiniz gibi bu, yeni bir organizasyon, yeni bir başkan ve ne olacağı konusunda hiçbir fikrim yok."

"Şu anda FIA tarafında yapılacak çok şey var, sadece Abu Dhabi'de olanlardan bahsetmiyorum. Haliyle bu, onun için çok zor bir mücadele." dedi.

Prost, Alpine'de yaşananların tekrarlanmasını istemiyor.

"Benim için her şey net olmadı. Renault'daki rolüm dahi yeterince net değildi ve insanlar öne çıkmak istedikleri için birbirlerini kıskanıyordu, bu yüzden bu konuda çok ama çok dikkatli davranıyorum."

"Haliyle net bir hedefe sahip olmak o kadar kolay değil fakat tamamen açığım. Dediğim gibi iş aramıyorum fakat her teklifi dinlemeye açığım."

"Zaten bir veya iki çağrı aldım. Teklif ilginçse, düşünmeye hazırım."

Alain Prost, Renault F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images