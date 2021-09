Prost: "Formula 1 takvimini genişletmek mantıklı fakat bir sınır olmalı"

Formula 1, bu sezon 23 yarışlık rekor bir takvime sahip olacaktı ancak COVID-19 nedeniyle yarışlar iptal edilince, takvimdeki yarış sayısı 22'ye indi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, 2022 için 23 yarışlık bir takvim planladıklarını söylemişti ve takımlar ile yapılan Concorde Anlaşması 25 yarışlık bir takvime izin veriyor.

Bununla beraber artan yarış sayısı ve arka arkaya yapılan üçlü yarışlar, takım çalışanlarını epey olumsuz etkiliyor.

Alain Prost, Formula 1'in daha fazla yarış yapmak istemesini anladığını çünkü finansal anlamda buna ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Dört kez dünya şampiyonu Prost, In The Paddock podcast'inde şöyle dedi: "Bence daha fazla yarışa sahip olmamızın nedeni muhtemelen daha fazla para kazanmak istememiz çünkü geçmişteki bazı büyük sponsorları kaybettik."

"Geçmişte sigara sponsorlarımız vardı, alkol markaları vardı ve tüm bu büyük parayı yıllar içerisinde kaybettik."

“Şu anda elbette üreticilere sahibiz ama üretici desteği olmayan daha küçük ekiplerimiz de var."

"Biraz ticari gelire ihtiyacımız var, bu yüzden yarış sayısını artırmak kesinlikle aptalca değil."

Ancak bir sınır olması gerektiği konusunda da oldukça net

51 galibiyeti bulunan Prost, "Her zaman bir sınır vardır."

"Ayrıca büyük takımlardan bazı kişilerin uzun süredir orada olduklarını ve aileleriyle daha fazla zaman geçirmek istediklerini, sürekli her yere seyahat ettiklerini ve bunun da çok zor bir durum olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Yani bu kadar çok yarış olmasından yana da değilim. Aşırıya kaçmadığımızdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

Gerhard Berger, chairman of ITR, Alain Prost, Alpine F1 Team, and Jean Todt, President, FIA, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images