Prost: "FIA, Formula 1 kuralları konusunda çok zor bir görevle karşı karşıya"

FIA, 2021 sezonu boyunca verilen kararlardan ötürü sık sık sürücülerin ve takımların hedefi olurken, yıl boyunca Michael Masi yönetiminin aldığı kararlar sorgulandı.

Abu Dhabi'deki final yarışı, bunun son ve en net örneğiydi. Michael Masi'nin güvenlik aracı periyodunda aldığı kararlarla, şampiyonluk el değişti ve şimdi herkes kurallarda netlik bekliyor.

Formula 1'in efsanesi Alain Prost, FIA'nın belirli alanlarda kural kitabını netleştirmesi gerektiğini ve bunun hiç de kolay bir iş olmadığını belirtti.

Prost, RacingNews365.com'la yaptığı özel bir röportajda şöyle dedi: "Olanların doğru olmadığı çok açık. Öte yandan, şu anda çok karmaşık kurallara sahibiz."

"Farklı takımlardan her zaman çok fazla baskı geliyor. En iyi takımlardan birisi olduğunuzda, yani Mercedes, Red Bull ve Ferrari'den bahsediyorum, kuralların ve teknik yönetmeliklerin hazırlanması sürecinde her zaman çok güçlü bir etkiye sahipsinizdir ve yarış yönetimi üzerinde baskı oluşturursunuz."

Prost şöyle devam etti: "Abu Dhabi GP'ye bakarsak, orada kırmızı bayrak çıkabilirdi. Benim zamanımda böyle olurdu."

"Bütün araçlar gride dizilirdi, takımlar araca dokunamazdı ve sonra yarış tekrar başlardı. Belki de en iyi karar bu olurdu."

"Artık aracı ve lastikleri değiştirebileceğiniz yeni bir kurala sahibiz ancak bu, çok daha fazla zaman alıyor."

"Bazen televizyon şirketlerinin çıkarlarını ve diğer konuları göz önünde bulundurarak karar vermeniz gerekir. Açıkçası Masi tüm takımların sıklıkla istediği şeyi yapmaya çalıştı: Tüm takımlar yarışın güvenlik aracı arkasında bitmemesini istiyorlar."

"Yani olanları çok dikkatli bir şekilde yargılamak gerekiyor fakat spor açısından tüm bunlar tamamen doğru değildi."

"Belki de şimdi Lewis ve Mercedes, yarış direktörünün değişmesi yönünde baskı yapacak. Michael'ın gönderilmesi üzücü olurdu çünkü iyi bir iş çıkardı."

Prost, modern pistlerin çok fazla kaçış alanına sahip olduğunu ve net bir kurala sahip olmanın kolay olmadığını söyledi.

"Modern pistlere bir bakın: Böyle bir durumda nasıl net kurallara sahip olabilirsiniz?"

"Neredeyse her pistin her virajının kendine has özelliği var. Yani çok zor bir durum. Giderek daha fazla sorun yaşayacağımız bir konuma geldik."

"Her şeyi düzeltmek çok zor. Bir takımın FIA ve Formula 1'e baskı yapıp, istediğini aldığı durumunu tekrar yaşamamalıyız."

"Bu nedenle FIA, kuralları daha anlaşılır kılma konusunda oldukça zorlu bir görevle karşı karşıya."

Lewis Hamilton, Mercedes and Max Verstappen, Red Bull Racing battle for lead Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images