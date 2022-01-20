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Prost: "FIA Başkanı olabilirdim"

Ekleyen:
, Şef Editör

L'Equipe'e konuşan Alain Prost, FIA Başkanı olmayı düşündüğünü fakat bunun için artık çok geç olduğunu söylüyor.

Prost: "FIA Başkanı olabilirdim"

Adını Formula 1 tarihine yazdıran isimlerden birisi olan Alain Prost, 2015'ten bu yana Renault F1 takımında görev alıyordu. Prost bu süreçte genel olarak takım danışmanlığı görevini üstlendi.

Geçmişte dört dünya şampiyonluğu kazanan Prost, en çok Ayrton Senna ile olan mücadeleleriyle biliniyor.

Prost, aynı zamanda geçmişte kendi adını taşıyan bir takım da kurdu ve bu açıdan sporu her açıdan tatma şansı yakaladı.

2021 sonunda Alpine ile biten kontratını yenilemeyen Prost, FIA Başkanı olmayı düşündüğünü fakat bunun için geciktiğini dile getirdi.

Jean  Todt'un izinden gidip gitmeyeceği sorusu üzerine L'Equipe'e konuşan Prost, şöyle dedi: "Size bir sır vereyim; FIA başkanlığına aday olmaya çok yakındım fakat çok geçti."

"40 yıldır Formula 1'deyim ve her pozisyonda bulundum. Bir pilottum, takım patronu oldum, yönetim kuruluna geçtim."

"Ayrıca  GPWC'ye de başkanlık ettim. Bu yüzden FIA başkanlığı hoşuma gidebilirdi."

"Yine de belirli bir şey istemiyorum. Sadece mutlu olmak ve birlikte olmaktan keyif aldığım insanlarla çalışmak istiyorum."

Alpine'deki görevinden keyifli almadığı mı sorusuna Prost, "Pek değil. Piste geldiğinizde, takımın patronu merhaba bile demiyorsa artık keyifli olmuyor." dedi.

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