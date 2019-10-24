Prost: "Ferrari sürücü yönetimi konusunda zor durumda"

Ferrari geride kalan yıllarda takıma genç bir sürücü getirmekten kaçınıyordu ancak bu konudaki tavrını Charles Leclerc'le birlikte değiştirdi.

Monakolu pilot, Formula 1'deki henüz ikinci yılında Ferrari'ye geçti ve şimdiye kadar iyi bir performans gösterdiği gibi, Sebastian Vettel'in "bir numara" statüsünün de sallanmasına neden oldu.

Şimdi takım içerisinde Leclerc'in birinci pilot olması yönünde bazı görüşler oluştuğu düşünülüyor ve Alain Prost'a göre İtalyan takımı zorlu bir süreç bekliyor.

Prost, "Daha önce hiç genç bir sürücüyü takıma getirmeyen Ferrari gibi bir ekipte, neredeyse birinci pilotluğa çok çabuk adapte oldu. Bu onlar için ilk defa olan bir şey."

"Böyle bir baskıya dayanmak çok zor ve zaman zaman zorluklar yaşasalar bile, genel olarak Charles'ın olağanüstü bir olgunluk gösterdiğini düşünüyorum."

"Mevcut durum yönetimsel açıdan karmaşık. Tecrübesiyle birlikte Vettel, takımın 1 numarası olarak kabul edildi ve şimdi bunu yönetmek zor. Özellikle gelecek yılın zor olacağına inanıyorum."

"Ferrari gelecek yıl güçlü olacak ve Charles'le Sebastian arasındaki mücadeleyle baş etmek zorunda kalacaklar. Eğer araç iyiyse ve her ikisi de şampiyonluk için savaşıyorsa, bu Mercedes'e fayda getirebilir çünkü birbirlerinden puanlar alacaklar." dedi.