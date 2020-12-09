Prost: "Bu yıl piste getirdiğimiz güncellemelerin hepsi çalıştı"

Renault, geçen yıl yaşadığı zorlukların ardından bu yıl ileriye doğru önemli bir adım attı ve çoğu zaman en hızlı üçüncü ya da dördüncü takımdı.

Alain Prost, Le Figaro ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Sonuçlar oldukça olumlu. Bu yıl bu kadar iyi olmamızı beklemiyordum, bizi karmaşık bir yılın beklediğini düşünüyorduk."

"Kişisel olarak kesin bir hedef belirlemedim ama üreticiler şampiyonasında dördüncü olmamızı umuyordum. Sonunda üçüncülük için savaştık ve henüz bitmemiş olsa bile bunu elde etmek zor olacak."

"Bu yılın en iyi noktası ise araca getirdiğimiz tüm küçük parçaların iyi çalışmış olsaydı. Bu, gelecek için iyi bir işaret ve 2021 için plan yapmamıza, hatta her şeyden önemlisi öncelikli hedefimiz olan 2022 için hazırlanmamıza olanak sağlıyor."

"Eğer firmanızın başkanı değişiyorsa, ki bizim değişti, o zaman F1 programını durdurmak çok kolay olurdu."

"Oysa Renault, F1'i bir pazarlama ve imaj aracı olarak kullanmak istiyor ve Alpine markasının etrafında yeni bir strateji belirledik. Ferrari ile beraber orta ve uzun vadede iyi şekilde tanımlanmış bir programa sahip olan tek üreticiyiz."

"Geçmişe bakarsak Renault için durum her zaman böyle değildi."

Prost, Esteban Ocon için, "Esteban zor bir yıl geçirdi ama Daniel'in baskın bir performansa sahip olduğunu düşünürsek böyle olması mantıklıydı. Ne de olsa Ricciardo, en iyi sezonlarından birini geçiriyor."

"Esteban bir yıl aradan sonra F1'e döndü ve iyi bir ilerleme kaydetti. Hâlâ tutarlılığa ihtiyacı var, ama yanında Daniel gibi biri varken bunu başarmak kolay değil." dedi.