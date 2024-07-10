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Formula 1 Avusturya GP

Prost: "Verstappen agresif kimliği yüzünden cezalandırılmamalı"

Alain Prost, Avusturya'da yaşanan temasta Max Verstappen'in hatalı olduğunu pek düşünmüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Norris ve Verstappen Spielberg'de tartışmalı bir mücadeleye girişti  fakat sonunda ikisi de kazanan taraf olamadı.

Yarıştan sonra hem McLaren sürücüsü hem de takımın kendisi Verstappen'i sert şekilde eleştirdi fakat Silverstone'da her şeyi düzelttikleri görüldü.

Bir zamanlar Ayrton Senna ile tartışmali olaylar yaşayan Alain Prost, konu hakkındaki görüşünü açıklayan son isim oldu.

Prost, Fransız L'Equipe'e verdiği demeçte, "Biz seyircilerden çok daha fazla bilgiye sahip olsalar da hakemler olayları değerlendirme konusunda pek de kolay bir konumda değiller."

"Bizler televizyonda gördüklerimizle yetinmek zorundayız. Eğer bir yargıya varmak istiyorsanız, kendinizi her iki sürücünün de yerine koymalı ve isimlere bakmamalısınız."

"Kim olduklarını unutmalısınız çünkü ne kadar zor olursa olsun mümkün olduğunca objektif olmaya çalışmalısınız."

"Şahsen ortada bir saldırgan ve bir kurban olduğunu düşünmüyorum. Kaza bana göre karmaşıktı. Max'in esas sorumlu olduğuna katılıyorum. Ceza aldı ama esasen talihsiz bir yarış kazası olduğunu düşünüyorum."

"Verstappen hafifçe sola gitti ama bunun kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Sadece birkaç santimetrelik bir meseleydi." dedi.

Olayın ardından McLaren, Verstappen'in 2021'de daha fazla cezalandırılması gerektiğini ve bu yaşanmadığı için mevcut sonuçların ortaya çıktığını belirtti.

Ancak Prost, itibarın böyle bir kararda rol oynamaması gerektiğini söylüyor.

"Cezalar itibara göre değil, gerçeklere göre verilmelidir. Sağa doğru dönülen bir viraja gelirken, sol tarafa kapanmaya çalışmak alışılmadık bir şey değil."

"Bu, birinin sizi geçmesini engellemek için yapılır ve yarışların yapıldığı ilk günden beri gerçekleşir."

"Evet, Max çok sert yarışıyor. Bu onun DNA'sında var ve değişmeyecek."

"Onu bu kadar güçlü yapan da bu. Fakat sert imajı olmasının bedelini de ödememeli."

"Ayrton Senna ve Michael Schumacher de benzer şekilde sert yarışmalarıyla nam saldılar."

"Lando daha sabırlı olsaydı Max'i ilk üç denemesinde geçebilirdi. O olayda biraz daha bekleyebilirdi çünkü onun aracı açıkça daha hızlıydı."

Alain Prost

Alain Prost

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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