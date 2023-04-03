Prost: "Aston Martin diğer takımlara 'ders' verdi"
Alain Prost, Aston Martin'in bu yıl kaydettiği ilerleme sayesinde diğer takımlara performans anlamında önemli bir ders verdiğini söyledi.
Dört kez Formula 1 şampiyonu Alain Prost, çoğu takımın bugün kriz içerisinde olduğuna inanıyor.
Avustralya Grand Prix'sinden sonra L'Equipe'e konuşan Prost, "Çok tuhaf bir sezon başlangıcına tanık oluyoruz. Neredeyse tüm takımların problemler yaşadığını, hiçbirisinde işlerin iyi gitmediğini görebilirsiniz ve buna bir bakıma kriz diyebiliriz."
"Fabrika takımlarının ya da tarihi ekiplerin problemler yaşadığı görüyoruz. Örneğin McLaren her yıl geriye gidiyor. Alpine'i de örnek verebiliriz, eğer gelişiyorlarsa da bunu çok yavaş yapıyorlar."
"Mercedes'ten bahsedecek olursak, yenilikçi konseptlerine bağlı kalmaya devam ediyorlar fakat bunun işe yaramadığı açık."
Alain Prost
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
"Red Bull'da tüm sistem tek bir pilot - Max Verstappen - üzerine kurulu. Geçmişte bu yaklaşım iyi işledi ama şimdi başarısızlığın ilk işaretlerini görüyoruz. Sergio Perez takıma çoktan alıştı ve kazanabileceğini gösterdi. Artık yerini kaybetmemek için geri adım atmak istemiyor."
"Red Bull'un hakimiyeti devam edecek olsa bile, önümüzdeki birkaç haftanın son dünya şampiyonu için çok önemli olacağını düşünüyorum. Her an bir şeyler olabileceği açık çünkü zirvede olsanız bile yakınlarda sizi bir kriz bekliyor olabilir."
"Ferrari takıma yeni bir kan ve yeni bir yönetim getirmeye karar verdi. Bu yabancı bir yönetim fakat bugün görmek istediğimiz sonuçlara sahip değiller ve bunu yapmaları da kolay olmayacak."
"Aston Martin geçen yıl 2022 aracını bir kenara bıraktı ve kendilerini yeniden keşfetmeyi seçti."
"Sebastian Vettel'in yerini alması için Fernando Alonso'yu çağırarak, sürücü değişimi konusunda hiç tereddüt etmediler."
"Onların niyetini anlamak biraz zaman aldı ama artık zirvedeler ve diğerlerinin yaşadığı krizden çok uzaktalar."
"Diğer takımlara bir ders verdiler."
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