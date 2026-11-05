Formula 1
Prost: "Antonelli sanki yıllardır Formula 1'de yarışıyor gibi!"
Formula 1'in efsane isimlerinden Alain Prost, 2026 dünya şampiyonluğuna ulaşan Kimi Antonelli'nin yeni teknik düzenlemelere uyum sağlama hızının kendisini çok şaşırttığını söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 5 Kas 2026 15:05
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
2026 sezonu öncesinde Kimi Antonelli'yi dünya şampiyonluğunun favorileri arasında gösterenlerin sayısı oldukça azdı.
Mercedes'in Formula 1'in yeni teknik düzenlemeler dönemine en güçlü araçla başlamasının ardından çoğunluk, George Russell'ın şampiyonluk mücadelesinde rakiplerine üstünlük sağlayacağını düşünüyordu.
Ancak Antonelli, Russell'ın öne çıkacağını düşünenleri yanılttı ve Meksika Grand Prix'sinde şampiyonluğa ulaşarak Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu oldu.
Alain Prost, genç İtalyan pilotun başarısını takdir etti ve 20 yaşındaki pilotun Formula 1'in yeni kurallarına uyum sağlama becerisinin kendisini ne kadar şaşırttığını anlattı.
Alain Prost, Renault F1 Team
Fotoğraf: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
L'Equipe'e verdiği röportajda Antonelli'nin bu sezonki performansını değerlendiren Prost, "Antonelli'nin başarısı yeni düzenlemelerle de açıklanabilir. Kimi, 20 yaşında olmasının getirdiği bir avantaja bile sahip olabilir. Özellikle enerji yönetimi konusunda."
"Normalde geçmişte ve hatta bugüne kadar, Kimi gibi çok genç olduğunuzda sisteme uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyaç duyardınız."
"Ancak onun için durum böyle olmadı. Beni en çok şaşırtan şey de bu: Sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi bir izlenim veriyor."
"Özellikle Monako'ya değinirsek, o hafta sonu boyunca ondan en ufak bir hata bile görmedim. Üstelik her şeyi takip ettim: Antrenmanları, sıralama turlarını ve yarışı."
"Bu tür durumlarda, sınırları zorladığınızda ve pole pozisyonu ya da galibiyet için mücadele ettiğinizde hatalar kolayca yapılabilir. Peki ya o? Hiç hata yapmadı!" şeklinde konuştu.
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- Motorsport.com Ekibi
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