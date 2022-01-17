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Formula 1 Haberler

Prost, Alpine'den ayrılıyor, Szafnauer ve BWT takıma katılmaya hazırlanıyor!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Alain Prost, devam eden yönetim değişikliğinin bir parçası olarak Alpine'deki görevinden ayrılıyor.

Prost, Alpine'den ayrılıyor, Szafnauer ve BWT takıma katılmaya hazırlanıyor!

Alpine markasının CEO'su Laurent Rossi, yeni adı altında ilk yılını geride bırakan Fransız ekibin yönetim yapısında değişiklikler yapmayı sürdürüyor.

Fransız ekip, geçen hafta yaptığı açıklama ile takımın başında yer alan Marcin Budkowski ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Rossi şu anda geçici olarak takımın başında yer alıyor ve 2022 hazırlıklarını yönetiyor.

Kaynaklar, yeni sezonda takımın başında, geçtiğimiz haftalarda Aston Martin'deki görevinden ayrılan Otmar Szafnauer'in olacağını öğrendiler. Szafnauer'in adı son dönemde Alpine ile ciddi şekilde anılıyordu fakat taraflar iddiaları doğrulamamıştı.

Yapılan değişiklikler kapsamında Prost da artık Alpine'in bir parçası olmayacak. 1981-83 yılları arasında Renault ile yarışan Prost, o günden bu yana Fransız üreticiyle iyi bir ilişkiye sahipti.

2015'te Renault, fabrika takımı olarak spora döndüğünde, Prost da danışman ve elçi rollerine getirilmişti.

2019'un Temmuz ayında takım yönetiminde daha resmi bir role geçen Prost'un takımla bir yıllık anlaşması vardı. Bu anlaşma 2021 sonunda sona erdi ve takım yönetimi bunu yenilememeyi tercih etti.

Alain Prost with Fernando Alonso, Alpine

Alain Prost with Fernando Alonso, Alpine

Photo by: Alpine

Motorsport.com ayrıca BWT firmasının da ana sponsor olarak Alpine'e katılmaya hazırlandığını ve geleneksel pembe renginin bu yıl takımın bir parçası olacağını da öğrendi.

Szafnauer, Force India ve Racing Point'te patronluk yaparken, BWT takımın ana sponsoruydu ve bundan ötürü tarafların iyi bir ilişkisi var.

Geçen yıl Aston Martin, yeşil renge sahip olmak istiyordu ve bu kapsamda Cognizant ile ana sponsorluk anlaşması yaptılar. BWT anlaşması ise daha ikincil bir anlaşmaya dönüştü.

Eğer BWT, Alpine'e geçerse, 2017 ve 2018'de Force India'da yarışan Esteban Ocon'la tekrar bir araya gelmiş olacaklar.

BWT, Aston Martin'in sponsor listesinden çoktan kaldırıldı fakat takım, ayrılık konusunda hiçbir açıklama yapmadı.

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