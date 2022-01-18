Prost, Alpine CEO'su Rossi tarafından kenara itildiği için ayrılma kararı almış

Autosport, pazartesi günü yayınlamış olduğu özel haberde, Prost'un takımın yeniden yapılanması sürecinde takımdaki yöneticilik ve danışmanlık rolünden ayrıldığını duyurmuştu.

Prost, takım tarafından bu kararın resmi olarak duyurulmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak duyurunun yapılış şekli nedeniyle hayal kırıklığını dile getirdi ve ayrılma kararı alan kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Prost daha sonra Fransa'nın L’Equipe gazetesiyle bir röportaj yaptı ve ayrılığının perde arkasını anlattı.

Prost, "2021 sezonu benim için çok rahatsız ediciydi çünkü uzun zamandır orada olanların (takımda yer alanların) gitmesi gerektiğini hissettim."

"Değişikliği kabul ediyorum çünkü F1'de her zaman aynı şekilde çalışamazsınız. Bazen farklı şeyler yapabilirsiniz ve geçen sene boyunca öyle oldu. Ancak benim için durum çok karmaşık bir hal aldı."

"Artık karar sürecinde yer almıyordum. Bazen hemfikir olmuyordum ancak resmi açıklamayı aktarmaya devam etmem gerekiyordu."

"Yönetim kurulunun bir üyesi olmama rağmen, bazı kararları son dakikada öğrendim. Dinlenmiyor olabilirdim ancak en azından zamanında bilgilendirilmeliydim. Saygı için bu şekilde olması gerekir. İlişkiler gittikçe daha karmaşık bir hal aldı. Çok fazla kıskançlık olduğunu hissedebiliyordum." dedi.

Prost, yeni yönetim yapısı üzerinde çalışan Rossi'nin kendisine artık danışman olarak istenmediğini açık bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Prost, "Laurent Rossi yalnız olmak, başkası tarafından rahatsız edilmemek istiyor. Bana doğrudan kendisi, artık bir danışmana ihtiyaç duymadığını söyledi."

Alain Prost, Alpine F1 Team Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Bu Katar'da oldu ancak Abu Dhabi'de yine de bir teklifte bulundu, ben de onu reddettim. Grup içerisindeki motivasyonu inanılmaz derecede artıran bu iddialı projeye inandığımı ve hâlâ inanmaya devam ettiğimi söylemeliyim."

"Ancak şu anda çok fazla insanı kenara itme yönünde bir eğilim var. Laurent Rossi, tüm odağın kendisi üstünde olmasını istiyor. Benim bir takım içerisinde yer almayla ilgilenmemin nedeni ise dinlenmek ve bazı kararlarda yer almak."

"Kasıtlı bir şekilde arka planda yer alıyordum ancak tüm anlaşmazlıkları kendimde tutarak gizlice etkide bulunuyordum." dedi.