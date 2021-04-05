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Formula 1 / Son dakika

Prost: "Alonso'nun varlığı, Alpine için değerli"

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, Editör

Eski F1 dünya şampiyonu ve Alpine yöneticisi Alain Prost, Fernando Alonso gibi bir şampiyonun takımda olmasının, kendilerini olumlu etkilediğini belirtti.

Prost: "Alonso'nun varlığı, Alpine için değerli"

2022 yılında şampiyonluk savaşına ortak olmak isteyen Alpine, bu hedef uğruna çalışmaya devam ediyor ve bu yıl takıma Fernando Alonso katıldı.

İspanyol pilot, tüm zamanların en yetenekli pilotlarından birisi olarak görülüyor ve Bahreyn Grand Prix'sindeki performansı, 39 yaşında olmasına rağmen formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi.

Aynı zamanda oldukça motive görünen Alonso, bu yılı bir geçiş senesi olarak görse de, takımın 2022 projesine liderlik etmek istiyor.

Takımın yöneticilerinden eski 4 kez F1 şampiyonu Alain Prost, Figaro ile olan röportajında İspanyol pilotun varlığından "olumlu" şekilde bahsetti.

Prost, "Evet, Alonso'nun yarattığı bir etki var. Onun gibi bir karakteri olan bir pilota sahip olmak, otomatik olarak bir şeyler getiriyor."

"Fernando çok talepkâr ve aynı zamanda çok mükemmeliyetçi bir insan. Bize her gün bir sürü soru soruyor. Durumu yönetmek bizim elimizde."

"Fakat aynı zamanda bu yıl düzenli olarak yarışlar kazanamayacağını da biliyor. Kesin olan şey ise, eğer 10. sıra ve bir puan mümkünse, o pozisyonda yer alabilmek için hem bedenen hem de ruhen savaşacak olması." dedi.

Prost, Esteban Ocon'u rahat ettirebilmek için çok fazla çalışma yapıldığını, hatta pist üstü mühendisinin bile değiştirildiğini söyledi.

"Bir takımı ilerletenlerin her zaman pilotlar olduğunu unutmamalıyız. Esteban'dan çok şey bekliyoruz. Artık takımı tanıyor. Onun için pist üstü mühendisi de dahil olmak üzere pek çok şeyi değiştirdik."

"Rahat hissedebilmesi için mümkün olan her şey yapıldı."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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