Prost, Alonso’nun “inanılmaz fedakarlığını” övdü

2 kez dünya şampiyonu, F1’e geri döndükten sonra Alpine ile 2021 sezonuna kolay bir başlangıç yapmadı. Fakat son yarışlarda iyi bir ivme yakalayan Alonso, Macaristan’da hiç şüphesiz bu sezonun en iyi performansını gösterdi ve takımının galibiyeti kazanmasında büyük bir rol oynadı.

Lewis Hamilton, bir strateji hatası nedeniyle gridin en gerisine düştükten sonra iyi bir tempo yakalayarak hızla pozisyon kazanmaya başladı ve bu, yarışı lider götüren Esteban Ocon için büyük bir tehdit oluşturdu.

Fakat Alonso, takım arkadaşının ilk F1 galibiyetini kazanabilmesi için Hamilton’ı 11 tur boyunca arkasında tutarak sert bir savunma yaptı ve bu Ocon’un galibiyeti kazanması için yeterli oldu. Hamilton ise üçüncü sırada finiş gördü.

Alpine’in özel danışmanı Prost, Alonso’nun performansını övdü ve bunun fedakarlığın en iyi örneği olduğunu dile getirdi. Ayrıca bunun, Alonso ile kontrat imzaladıklarında sahip oldukları “ufak şüpheleri” ortadan kaldırdığını söyledi.

Canal Plus’a verdiği demeçte Prost, “Bir tarafta Esteban’ın zaferi, diğer tarafta ise Fernando ve tüm takımın inanılmaz fedakarlığı var çünkü son haftalar bizim için pek kolay değildi.”

“Fernando, olağanüstüydü. Dürüst olmak gerekirse onunla anlaştığımızda bazı şüphelerimiz vardı ve bugün bize, bu sezon kesinlikle inanılmaz bir zihniyete sahip olduğunu gösterdi.

“Takım için gerçekten her şeyi yapıyor. Tabii ki araçta Esteban’ın önde kalabilmesi için yapması gerek şeyi biliyordu ve bu, harikaydı.” dedi.

Prost, Ocon’un ise artık bir Grand Prix galibiyeti kazanmayı deneyimlemesinin Fransız pilotun performansını “farklı bir boyuta taşıyacağını” söyledi.

Prost, “Esteban için çok mutluyum, oldukça zor haftalar geçirdi.”

“Fakat sonunda bir Grand Prix kazanınca farklı bir boyuta geçiyorsunuz. Sekizinci sıradan start alıp galibiyet kazanabileceğini biliyor. Artık her bir yarışa başladığında bunu düşünecek. Bu onu farklı bir seviyeye getirecek.”

“3 yıllık kontrat imzaladığında çok fazla ufak eleştiri gelmişti, bu yüzden bu herkesi sakinleştirecek.”

“Ayrıca Alonso ile birlikte birbirini tamamlayan bir ikilimiz oldu ve bu, çok olumlu bir şey.” diye ekledi.

Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, and Fernando Alonso, Alpine F1, celebrate in Parc Ferme 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images