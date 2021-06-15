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Prost, Alonso'nun hâlâ %100'ünde olmamasına şaşırmıyor

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Alain Prost, Fernando Alonso'nun hâlâ %100'ünde olamamasına şaşırmadığını belirtti ve 1993'de kendisi spora yeniden döndüğünde neler yaşadığını anlattı.

Prost, Alonso'nun hâlâ %100'ünde olmamasına şaşırmıyor

Alonso, 2 senelik aranın ardından F1'e dönmüştü. İspanyol pilot, F1'e yeniden alışma süreci hakkında açık olmuş ve hâlâ aracın içinde %100'ünde olamadığını belirtmişti.

Alpine'in özel danışmanı ve 4 kez dünya şampiyonu Prost, buna şaşırmadığını dile getirdi.

F1 Nation podcastinin bu haftaki konuğu olan Prost, konu hakkında şunları söyledi: "Onun zamana ihtiyaç duyması benim için sürpriz olmadı. [Alışmak] zaman alıyor, simülatörümüz iyi ama alışma sürecinde daha önemli olan aracın içinde rahat hissetmek."

"Fiziksel durumunuz da önemli. Yani; psikoloji, mide, bütün vücut, vizyonu. Ayrıca unutmayın, o bir bisiklet kazası geçirdi. Bunun sahip olabileceği etkileri de bilemezsiniz o yüzden biraz telaşlıydım."

"O, git gide daha iyi oluyor ama o, bence henüz tamamıyla formunun zirvesinde değil. O da bunu biliyor ve Fransa Grand Prix'sinde onun daha iyi bir performans göstermesini bekliyoruz."

"Orada daha farklı, daha geniş bir pist var ve o, bu pisti iyi biliyor. Yani göreceğiz ama [alışma sürecinin] bu kadar zaman almasına şaşırmadım."

Prost-Ferrari ilişkisi, 1991 sezonunda oldukça kötüleşmişti. Buna ek olarak, Fransız pilotun Japonya Grand Prix'sinin ardından Ferrari aracını "sürmesi iğrenç bir kamyon" olarak nitelemesiyle birlikte, Ferrari Prost'u kovmuştu. 

Bu olaylı ayrılığın ardından Prost, 1992 sezonu boş geçmiş ve 1993 sezonunda Williams'la spora geri dönmüştü. 

Prost, geri döndüğü 1993 sezonunda Williams'la dünya şampiyonluğunu kazansa da 1992'de Williams'la Portekiz'de gerçekleştirdiği ilk testlerin ardından spora neden döndüğünü sorguladığını açıkladı.

"Portekiz'deki testte geri döndüğümde kendime neden geri döndüğümü sordum. Bu, hem mental hem de fiziksel açıdan bir şoktu."

"Fiziksel olarak çok ama çok fittim, vücudumdaki yağ oranı %5 kadardı. Eylül ayında oldukça fit bir şekilde teste geldiğimde, tamamıyla kayıp hissettim."

"Bu da aracın dışında yaptığınız şeyler ne kadar önemli olsa da F1'in içinde çalışmak kadar önemli olmadığını gösteriyor."

"Aracı sürerken çalıştırdığınız kaslar farklı, o psikoloji, vizyon ve her şey [farklı]. Bunlar üzerinde başka yerde çalışamazsınız." 

 

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