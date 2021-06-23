Prost: “Alonso, en iyi formuna geri döndü”

2021’de yeni bir takıma geçen birçok pilot gibi Alonso da spora geri dönüşünün ardından hızını bulması için zamana ihtiyacı olduğunu kabul etmişti. Ayrıca, iki yıldır seride yer almaması bu durumu daha da zor bir hale getirdi.

Paul Ricard’daki hafta sonunda İspanyol pilot, 8. sırada finiş görmüş ve yarışta altıncı olan Ricciardo’nun sadece 2 saniye kadar gerisinde kalmıştı. Fransa Grand Prix’si öncesinde de Alonso Bakü’de 6. olarak takıma önemli puanlar kazandırdı.

Prost, kendi yarış kariyerinde de benzer bir şekilde 1992’de F1’e bir yıl ara vermişti ve sonraki sezon yarışlara dönerek Williams’la dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu yüzden, bir aranın ardından hızını bulmanın zor bir şey olduğunu kabul ediyor.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Prost, “1992’de 6 ay ara verdiğimde bile geri döndüğümde zorlanmıştım.”

“Fakat, her hafta ve hatta her zaman testler yapıyorduk. Bu yüzden, Fernando'nun başlangıçta en üst seviyede olamayacağı belliydi."

“Bu yeni bir araç, yeni bir takım demek oluyor ve aynı zamanda iki yıldır F1'de yarışmıyor. Fakat Fransa GP'yi hedef olarak belirlemişti ve şunları söylemişti: 'Tamam, dört ya da beş yarışa ihtiyacım var.' Bu yüzden, bu normal. Şimdi ise hiç şüphesiz geri döndü.” dedi.

Ayrıca Prost, 1992’den sonra spora geri döndüğünde zorlandığını da kabul etti.

"Evet çünkü ilk testler farklıydı. Fiziksel ve fizyolojik olarak zordu. Bazen başarabileceğinizi düşündüğünüz için biraz şaşırıyorsunuz ve her şeyi düzeltmek için zaman harcamanız gerekiyor."

“Bu yüzden iki yıl boyunca F1'de olmayan Fernando gibi biri için ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Ayrıca aracı ve tüm sistemleri anlamak için [sezon öncesi testlerinde] sadece 1 buçuk gününüz oluyor."

“Yaşın bir kriter olup olmadığından emin değilim. Fakat Fernando şu anda hâlâ iyi bir formda. Yine de dünyanın en hızlı aracı olan bir Formula 1 aracı sürdüğü için bu normal. Hemen zirvede olsaydı, asıl bu normal olmazdı.”

Prost, Enstone merkezli takımın, Paul Ricard'da Alonso'nun güçlü bir yarış çıkarmasına rağmen Esteban Ocon'un neden 14. sıraya düştüğünü anlamakta zorluk çektiğini söyledi.

“Fernando iyi bir yarış çıkardı ve iyi bir sonuç aldı. Biraz daha iyisini bile yapabilirdik çünkü önündekilere yetişiyordu ama üstesinden geçiş yapmak zordu. Üstelik iyi bir pit stop da yapmadık. Bu yüzden her şeyi daha da geliştirmeliyiz."

“Esteban, lastiklerle daha çok sorun yaşadı. İyi bir sonuç elde edemedi ve güzel bir yarış geçirmedi ama başka takımlardaki bazı araçların da benzer sorunlar yaşadığını gördük.”

“Her zaman her şeyi anlayıp çözüm üretmek zor oluyor çünkü ufak bir sorun ortaya çıktığında bu daha da büyüyebiliyor. Bunu bilemeyiz. Ancak, kesinlikle lastiklerin böyle olmasını beklemiyorduk. Ferrari’de de bu [sorunla] karşılaştı, bu araca ve sürücüye bağlı bir şey.”

Prost, Alpine’in bu seneki performansının yeni kuralların yürürlüğe girme tarihinin 2021’den 2022’ye ertelenmesinden de etkilendiğini belirtti.

“Her şeyi 1 yıl daha ertelememiz gerekti. Bu yüzden, bizim için zor bir durum ve daha çok baskı altındayız çünkü aracı ve motoru sonraki seneyi beklediğimiz için geliştirmemiştik.”

“Bu nedenle, zirvede olmamamız bizim için bir sürpriz değil. Şimdi her şey bir araya gelmeye başlıyor ama kesinlikle önümüzde daha uzun bir yol var.”