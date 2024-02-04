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Prost: "Alonso, Alpine'deki ilk yılında beni şaşırttı"

Dört kez dünya şampiyonu Alain Prost, Fernando Alonso'nun Alpine'de sergilediği performanstan ve yaklaşımından etkilendiğini açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Alpine'deki ilk yılında Formula 1'in efsanesi Alain Prost ile yakından çalışma fırsatı yakalamıştı.

Prost daha sonra takımdan ayrılırken, Alonso da bir yıl sonra Fransız üreticiyle yollarını ayırdı.

Alonso takıma katılmadan önce, bazıları "politik oyunlarından ötürü" İspanyol pilotun takıma zarar verebileceğini iddia ediyordu.

Fakat Prost, Alonso'nun takıma katılmasının ardından hiçbir politik oyuna girmediğini ve sadece işini yaptığını açıkladı.

Prost, Motorsport-Magazine'e verdiği röportajda, Alonso'nun kendisini pozitif anlamda şaşırttığını dile getirdi.

Fransız sürücü, "2021'de, Alpine'deki ilk yılında ondan hemen çok etkilendim. Sadece pistte değil, pist dışında da etkileyiciydi."

"Bunun başlıca nedeni olaylara olan yaklaşım biçimiydi."

"Gelmeden önce çok endişeliydim ama olumlu anlamda şaşırdım."

"Çok iyiydi, hiçbir sorun ya da politik oyun yoktu. Geçen sezon Aston Martin'de de çok iyiydi." dedi.

Alain Prost

Alain Prost

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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