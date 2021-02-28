Pringle: "Taraftarlar ‘aşı pasaportu’ konseptini kabul ederler"

Birleşik Krallık’ın, COVID-19 kuralları ışığında oluşturduğu yol haritası dahilinde Silverstone, bu yıl 18 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan İngiltere Grand Prix’sinde yaklaşık 140.000 kişilik bir kalabalık bekliyor.

21 Haziran’da, sporlardaki kalabalık için sosyal mesafe kurallarının genişletilmeye başlanması bekleniyor. Bunun önünün açılması için ise bir çözüm öne sürüldü, bu da "aşı pasaportu" çıkartmak.

Pringle, ucunda sporları canlı izlemek olan bu fikri taraftarların benimseyeceğini düşünüyor.

Sky Sports News’a konuşan Pringle, konu hakkında şu yorumlarda bulundu: ’’Bu taraftarların kesinlikle düşüneceği bir şey, çünkü bu onlara herhangi bir sporu gidip canlı bir şekilde izleme şansını sunuyor.’’

‘’Kesinlikle, teknik ekibimiz şimdiden test organizasyonlarıyla iletişimde.’’

‘’Elektronik bilet sisteminin pasaport tarafından sağlanan verilerle ilişkilendirilmesi hakkında diğer sporlarla ve devletle iletişim halindeyiz.’’

‘’Bu çok basit değil, fakat imkanlı duruyor. Bu benim oylayacağım bir şey olurdu.’’

2020 Formula 1 sezonunda, Silverstone’da, İngiltere GP ve 70. Grand Prix Yıldönümü olmak üzere iki yarış gerçekleştirildi, fakat bu iki yarış da taraftarsızdı.

Taraftarların çoğu 2020 biletlerini 2021’e erteletmişken, Pringle, Birleşik Krallık’ın hâlâ kritik safhayı atlatamadığını ve Silverstone’un değişik senaryolar için hazırlıklı olduğunu söylüyor.

‘’Değişik senaryoları modellendirdik mi? Kesinlikle yaptık, her şekilde modellendirdik. Sadece ilk adımlarımızın nasıl gittiğini görmemiz gerek.’’

‘’Test etkinlikleri olacak. Onlardan öğreneceklerimiz olacak.’’

‘’Bizi damalı bayrağa yaklaştıracak herhangi bir yol olursa, bunu yapacağız.’’