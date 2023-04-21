Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef"

Çevreci aktivist grubun altı üyesi geçen yılki F1 yarışının açılış turu sırasında piste girmiş, ancak Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu'nun kaza yapması nedeniyle çıkarılan kırmızı bayraklar ardından araçlar Wellington Düzlüğü'nde önemli ölçüde yavaşlamıştı.

Protestoculardan üçüne ertelenmiş hapis cezası verilirken, diğerlerine ise toplum cezası ve ücretsiz çalışma cezası verildi.

Eski F1 pisti Aintree'de düzenlenen Grand National bu ayın başlarında hayvan hakları grubu Animal Rising'den olduğu söylenen protestocular sebebiyle ertelenmiş, Just Stop Oil protestosu sebebiyle ise bu hafta Sheffield'de düzenlenen Dünya Snooker Şampiyonası'nda protestocular masaya çıkıp turuncu toz boya atmıştır.

Bu durum, Londra Maratonu ve yılın ilerleyen dönemlerinde düzenlenecek olan The Open golf etkinliğinin de etkilenebileceği endişelerine yol açtı.

Silverstone genel müdürü Stuart Pringle, 1987'de yarış galibi Nigel Mansell'i selamlamak için yapılan pist işgali gibi olaylar sebebiyle yönetimin tedbirler konusunda ilerlemiş olduğunu söyledi.

Pringle, Autosport'a verdiği demeçte 2022'deki olay hakkında şunları söyledi: "Açıkçası çıkarılması gereken dersler var. Hem çitlerimiz hem de pist görevlileri [bu sezonun başlarında bir pist işgali nedeniyle FIA tarafından çağrılan] Avustralya'dan önemli ölçüde farklı. Biz çok daha ilerideyiz."

"Açıkçası, 87'den ve insanların Nigel'ı selamlamak için çitlerin üzerinden atlamasından bu yana, bu konuda oldukça iyiyiz."

"Geçen yıldan sonra da büyük bir inceleme yaptık. Polisle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz."

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Pringle pist organizatörlerinin 'insanların eğlencelerinin bir daha bozulmaması' için çalıştıklarını vurgularken, F1'in popülaritesinin Britanya GP'sini kaçınılmaz bir hedef haline getirdiğini de kabul etti.

Pringle, "Bu riski hiçbir şekilde hafife almıyorum. Silverstone'daki protesto yapanlar ile ile Aintree'ye [Grand National] gidip orada kendi mesajlarını vermenin iyi bir fikir olacağını düşünenler benzer insanlar."

"İnsanların futbol maçlarında [Mart 2022'deki Everton-Newcastle Premier Lig karşılaşması] kendilerini kalelere bağlamaya çalıştıklarını biliyoruz."

"İnsanlar sporda çok fazla ilginin olduğunu biliyor. Bunu başka nerede yapabilirsiniz?"

"Spor mekanları bir bütün olarak, bireylerin üstlendiği riske karşılık oldukça iyi kârlı hedeftir. Spor organizatörleri olarak bu durumla başa çıkmak zorundayız."

"Ancak insanların eğlencelerinin bu yıl da bozulmaması için çok çalışacağız."

"Bunu sadece dünya çapında yüz milyon insan izlediği için yapıyorlar."