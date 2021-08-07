Priestly: “Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olarak kalması için baskı uyguluyor olabilir”

Yaz arasına her iki şampiyonada lider olarak giren Mercedes’in yakın zamanda kimin Hamilton’ın takım arkadaşı olacağına karar vermesi gerekiyor. Alman takım, ya Valtteri Bottas’la devam etmeyi seçecek ya da 2015’ten bu yana Mercedes genç sürücü programının üyesi olan George Russell’la anlaşma imzalayacak.

Russell da bu sezon oldukça parlak performanslar gösteriyor ve geçtiğimiz Macaristan Grand Prix’sinde Williams ile ilk puanlarını kazanmayı başardı. Ayrıca, arka arkaya iki kez de sıralamaların üçüncü bölümüne kalan pilot, pek çok kez ana takıma geçmeye ve artık şampiyonluklar için mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan Hamilton ise şu anda sürücü kadrosunda değişikliğe gitmeleri için bir sebep olmadığını söyleyerek Bottas’ı desteklemişti. Fakat nihai kararı takım patronu Toto Wolff verecek.

Eski McLaren mekanikeri Priestley ise Hamilton’ın takım içinde Bottas’ın kalabilmesi için biraz baskı uyguluyor olabileceğini düşünüyor.

Kendi podcastinde konuşan Priestley, “Dürüst olmak gerekirse henüz [ikinci koltuk için] kararı verip vermediklerinden emin değilim. Bunu söylemek zor.”

“Lewis, Bottas’ın kalması için muhtemelen baskı uyguluyor olabilir, fakat George Russell’dan korktuğunu sanmıyorum, bence sadece şu anki düzeni korumak istiyor.”

“Bu yıllardır çalışan bir sistem ve bir takım olarak çok başarılı oldular."

“Ancak Mercedes açısından bakıldığında, biraz daha uzun vadeli düşünmeliler ve George Russell şüphesiz onlar için iyi bir gelecek gibi görünüyor."

“Belki de onu şimdi araca almak, Lewis'in yanında bir ya da iki yıl geçirmesini sağlamak, Lewis'in sonunda emekliliğe ayrıldığında tahtı devretmesi için mükemmel bir yol olur ve sonra teoride Russell, bu tahtı alacak kişi olacaktı."

“Yaz arasında karar vereceklerine inanıyorum. Aranın sonunda bunu dünyaya duyurup duyurmayacaklarını kısa bir süre sonra öğreneceğiz.”

“Ne yazık ki Valtteri, geçen yıl ya da iki yıl boyunca ona pahalı patlayacak birçok hata yaptı ve bunları göz önünde bulundurursanız, George'un performans açısından seçilmesinin daha yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyebilirsiniz.”

Takım patronu Wolff da bu konuda konuşmuş ve bunun aksine Lewis’in kararı etkilemeye çalışmadığını dile getirmişti.

Wolff, “Lewis için iki senaryo da uygun. Hem Valtteri hem de George’un artıları ve eksileri olduğunu biliyor.”

“Lewis hiçbir zaman kararı etkilemeye çalışmadı ve araçta kimin olacağı konusunda olması gerektiği gibi bir tercihi yok.”

“Valtteri ile olan ilişkisini seviyor ve bunu biliyoruz. Ancak hiçbir zaman onu ya da bir başkasını tercih ettiğini söylemedi." dedi.