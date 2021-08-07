Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Marko, Macaristan GP kazası sonrası Bottas'a çok öfkelenmiş
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Priestly: “Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olarak kalması için baskı uyguluyor olabilir”

Ekleyen:

Eski McLaren mekanikeri Marc Priestley, Lewis Hamilton’ın Bottas’ın takımda kalması için baskı uyguluyor olabileceğini düşünüyor.

Priestly: “Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olarak kalması için baskı uyguluyor olabilir”

Yaz arasına her iki şampiyonada lider olarak giren Mercedes’in yakın zamanda kimin Hamilton’ın takım arkadaşı olacağına karar vermesi gerekiyor. Alman takım, ya Valtteri Bottas’la devam etmeyi seçecek ya da 2015’ten bu yana Mercedes genç sürücü programının üyesi olan George Russell’la anlaşma imzalayacak. 

Russell da bu sezon oldukça parlak performanslar gösteriyor ve geçtiğimiz Macaristan Grand Prix’sinde Williams ile ilk puanlarını kazanmayı başardı. Ayrıca, arka arkaya iki kez de sıralamaların üçüncü bölümüne kalan pilot, pek çok kez ana takıma geçmeye ve artık şampiyonluklar için mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti. 

Öte yandan Hamilton ise şu anda sürücü kadrosunda değişikliğe gitmeleri için bir sebep olmadığını söyleyerek Bottas’ı desteklemişti. Fakat nihai kararı takım patronu Toto Wolff verecek.

Eski McLaren mekanikeri Priestley ise Hamilton’ın takım içinde Bottas’ın kalabilmesi için biraz baskı uyguluyor olabileceğini düşünüyor.

Kendi podcastinde konuşan Priestley, “Dürüst olmak gerekirse henüz [ikinci koltuk için] kararı verip vermediklerinden emin değilim. Bunu söylemek zor.”

“Lewis, Bottas’ın kalması için muhtemelen baskı uyguluyor olabilir, fakat George Russell’dan korktuğunu sanmıyorum, bence sadece şu anki düzeni korumak istiyor.”

“Bu yıllardır çalışan bir sistem ve bir takım olarak çok başarılı oldular."

“Ancak Mercedes açısından bakıldığında, biraz daha uzun vadeli düşünmeliler ve George Russell şüphesiz onlar için iyi bir gelecek gibi görünüyor."

“Belki de onu şimdi araca almak, Lewis'in yanında bir ya da iki yıl geçirmesini sağlamak, Lewis'in sonunda emekliliğe ayrıldığında tahtı devretmesi için mükemmel bir yol olur ve sonra teoride Russell, bu tahtı alacak kişi olacaktı."

“Yaz arasında karar vereceklerine inanıyorum. Aranın sonunda bunu dünyaya duyurup duyurmayacaklarını kısa bir süre sonra öğreneceğiz.”

“Ne yazık ki Valtteri, geçen yıl ya da iki yıl boyunca ona pahalı patlayacak birçok hata yaptı ve bunları göz önünde bulundurursanız, George'un performans açısından seçilmesinin daha yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyebilirsiniz.”

Takım patronu Wolff da bu konuda konuşmuş ve bunun aksine Lewis’in kararı etkilemeye çalışmadığını dile getirmişti.

Wolff, “Lewis için iki senaryo da uygun. Hem Valtteri hem de George’un artıları ve eksileri olduğunu biliyor.”

“Lewis hiçbir zaman kararı etkilemeye çalışmadı ve araçta kimin olacağı konusunda olması gerektiği gibi bir tercihi yok.”

“Valtteri ile olan ilişkisini seviyor ve bunu biliyoruz. Ancak hiçbir zaman onu ya da bir başkasını tercih ettiğini söylemedi." dedi.

paylaşım
yorumlar
Marko, Macaristan GP kazası sonrası Bottas'a çok öfkelenmiş

Önceki haber

Marko, Macaristan GP kazası sonrası Bottas'a çok öfkelenmiş
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
World Superbike

WSBK Most: Toprak harika atağıyla kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

5 s
2
Formula 1

Priestly: “Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olarak kalması için baskı uyguluyor olabilir”

10 dk
3
Formula 1

Wolff: “Şu anda mevcut araca güncelleme getiren takımların, 2022 için sihir yapması gerekecek”

3 s
4
Formula 1

Prost, Alonso’nun “inanılmaz fedakarlığını” övdü

1 s
5
Formula 1

Leclerc: “Ferrari’nin 2021’de iyi performans göstermesi büyük bir sürpriz değil”

2 s
Son Haberler
Priestly: “Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olarak kalması için baskı uyguluyor olabilir”
F1

Priestly: “Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olarak kalması için baskı uyguluyor olabilir”

10dk
Marko, Macaristan GP kazası sonrası Bottas'a çok öfkelenmiş
F1

Marko, Macaristan GP kazası sonrası Bottas'a çok öfkelenmiş

45dk
Prost, Alonso’nun “inanılmaz fedakarlığını” övdü
F1

Prost, Alonso’nun “inanılmaz fedakarlığını” övdü

1 s
Leclerc: “Ferrari’nin 2021’de iyi performans göstermesi büyük bir sürpriz değil”
F1

Leclerc: “Ferrari’nin 2021’de iyi performans göstermesi büyük bir sürpriz değil”

2 s
Wolff: “Şu anda mevcut araca güncelleme getiren takımların, 2022 için sihir yapması gerekecek”
F1

Wolff: “Şu anda mevcut araca güncelleme getiren takımların, 2022 için sihir yapması gerekecek”

3 s
Son Videolar
Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
23 s

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Prost, Alonso’nun “inanılmaz fedakarlığını” övdü Macaristan GP
Formula 1

Prost, Alonso’nun “inanılmaz fedakarlığını” övdü

Most Supersport: Gonzalez, en genç pole sahibi oldu
Supersport

Most Supersport: Gonzalez, en genç pole sahibi oldu

Moto3 Spielberg: İkinci antrenman seansında Binder, McPhee'nin önünde lider Spielberg
Moto3

Moto3 Spielberg: İkinci antrenman seansında Binder, McPhee'nin önünde lider

Çok Okunanlar Bugün

WSBK Most: Toprak harika atağıyla kazandı, Rea yarış dışı kaldı!
World Superbike World Superbike

WSBK Most: Toprak harika atağıyla kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Priestly: “Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olarak kalması için baskı uyguluyor olabilir”
Formula 1 Formula 1

Priestly: “Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olarak kalması için baskı uyguluyor olabilir”

Wolff: “Şu anda mevcut araca güncelleme getiren takımların, 2022 için sihir yapması gerekecek”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Şu anda mevcut araca güncelleme getiren takımların, 2022 için sihir yapması gerekecek”

Prost, Alonso’nun “inanılmaz fedakarlığını” övdü
Formula 1 Formula 1

Prost, Alonso’nun “inanılmaz fedakarlığını” övdü

Leclerc: “Ferrari’nin 2021’de iyi performans göstermesi büyük bir sürpriz değil”
Formula 1 Formula 1

Leclerc: “Ferrari’nin 2021’de iyi performans göstermesi büyük bir sürpriz değil”

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"
Formula 1 Formula 1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

Wolff: ''Bottas'ın Macaristan'da yaptığı kaza 2022 F1 sürücü kararımızı etkilemeyecek''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Bottas'ın Macaristan'da yaptığı kaza 2022 F1 sürücü kararımızı etkilemeyecek''

Son Haberler

Priestly: “Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olarak kalması için baskı uyguluyor olabilir”
Formula 1 Formula 1

Priestly: “Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olarak kalması için baskı uyguluyor olabilir”

Marko, Macaristan GP kazası sonrası Bottas'a çok öfkelenmiş
Formula 1 Formula 1

Marko, Macaristan GP kazası sonrası Bottas'a çok öfkelenmiş

Prost, Alonso’nun “inanılmaz fedakarlığını” övdü
Formula 1 Formula 1

Prost, Alonso’nun “inanılmaz fedakarlığını” övdü

Leclerc: “Ferrari’nin 2021’de iyi performans göstermesi büyük bir sürpriz değil”
Formula 1 Formula 1

Leclerc: “Ferrari’nin 2021’de iyi performans göstermesi büyük bir sürpriz değil”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.