Priestley: "Raikkonen, Lewis gibi çalışsaydı çok daha fazla şampiyonluk kazanmıştı"

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Fin pilot Formula 1'in zirvesine sadece bir kez ulaştı ve o da Hamilton ve Fernando Alonso'yu dramatik şekilde geride bırakıp şampiyon olduğu 2007'deydi.

Raikkonen 2021 sezonunun sonunda 21 yarış zaferi ve 103 podyumla emekli olurken, kimilerine göre çok daha fazlasını başarabilirdi.

Özellikle 2010 ve 2011'de ralli ve NASCAR gibi serilerde yer aldığı iki yıllık dönem olmasaydı, elde ettiği başarılar çok daha fazla olacaktı

Priestley, McLaren'de çalıştığı dönemde Raikkonen'le yakın işbirliği içindeydi ancak Fin pilotun Ferrari'ye geçtiği 2007 yılında rakip haline geldiler.

Her ne kadar bu, Raikkonen'in yılı olmuş olsa da Priestley, Fin pilottan övgüyle bahsediyor ancak daha fazla çalışsaydı, çok fazla şampiyonluk kazanabileceğinden emin.

Priestley, Pit Stop podcast'ine verdiği demeçte, "Kimi eğer günündeyse tek turda en hızlısıydı."

"Ancak Kimi, en 'komple' Formula 1 pilotu olmaktan çok uzaktı. Bir şampiyonluk kazandı, yani onu eleştiremezsiniz ama yine de sadece bir tane kazandı."

"Kesinlikle inanıyorum ki eğer Lewis Hamilton gibi hareket etseydi, pek çok şampiyonluk kazanabilirdi ancak bunu yapmak gibi bir arzusu hiç olmadı."

"Lewis bugün bile her ondalığı, elde edebileceği her küçük saniyeyi bulmak için çaba harcıyor."

"Bence Fernando da tamamen aynı. Bu ikisi farklı yollardan gittiler ama bence hem Fernando hem de Lewis sadece direksiyonun arkasındaki kısımla değil, en iyi Formula 1 pilotu olmak için gereken her şeyle ilgilenmeye çalıştılar."

"Kimi direksiyon başında olmayı seviyordu, Formula 1 ile ilgili diğer her şeyden nefret ediyordu. Bunlara tahammülü yoktu, sadece sürmek istiyordu." dedi.